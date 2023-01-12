"Спустить с привязи Leopard". Глава МИД Литвы призвал дать Украине танки и ракеты ATACMS

Путин делает ставку на очередные задержки поставок оружия Украине, подчеркнул политик.

"Он должен проиграть это пари. Украина более чем заслужила нашу поддержку и уважение. Пришло время отправить ATACMS и спустить с привязи Leopard", – заявил Ландсбергис.

Putin is betting on more delays. He must lose that bet. Ukraine has more than earned our support and respect. It's time to send ATACMS * and unleash the Leopards * — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) January 11, 2023

ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS с дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км.