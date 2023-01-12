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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Спустить с привязи Leopard". Глава МИД Литвы призвал дать Украине танки и ракеты ATACMS

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Литва призывает предоставить Украине танки Leopard
Литва призывает предоставить Украине танки Leopard
Фото: EPA

Западные партнеры должны дать Украине современные танки и дальнобойные ракеты, чтобы сорвать расчеты президента РФ Владимира Путина, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом он написал в Twitter 11 января.

Путин делает ставку на очередные задержки поставок оружия Украине, подчеркнул политик. 

"Он должен проиграть это пари. Украина более чем заслужила нашу поддержку и уважение. Пришло время отправить ATACMS и спустить с привязи Leopard", – заявил Ландсбергис.

ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS с дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км.

Контекст:

Украина давно призывает союзников предоставить современные танки западного образца. В частности, речь идет об американских танках Abrams и немецких Leopard 2.

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

Госсекретарь канцелярии президента Польши Якуб Кумох говорил в интервью, вышедшем 9 января, что Польша может предоставить Украине "символическое количество" танков Leopard. Он рассказывал, что Варшава могла бы участвовать в "коалиции нескольких стран" в вопросе поставки Киеву немецких танков этого типа.  

10 января в Украину приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок. По итогам ее визита министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что партнеры предоставят Украине танки Leopard, хотя правительство ФРГ и не приняло пока такого решения. 

11 января, после того как стало известно о решении Польши передать первую роту танков Leopard, правительство Великобритании подтвердило свои намерения предоставить Украине танки. Предполагается, что это будут боевые танки сухопутных сил Великобритании Challenger 2.

Теги: Литва, танки, военная помощь, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, война России против Украины, ракеты, ATACMS, Leopard
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