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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк заявил об "очень интенсивных" переговорах по поводу предоставления Украине ракет ATACMS

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Дальность ракет ATACMS до 300 км
Дальность ракет ATACMS – до 300 км
Фото: ЕРА

Украинские власти активно ведут переговоры с западными партнерами по поводу передачи ракет ATACMS. Об этом в интервью журналисту Василию Голованову заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Ведутся очень интенсивно [переговоры], потому что мы объясняем тактику и стратегию РФ. Мы объясняем, что если Россия теряет склады, где находятся снаряды, то очень быстро падает интенсивность обстрелов и любая способность РФ. Поэтому нам нужны дальнобойные ракеты", – отметил Подоляк.

По его словам, после того, как украинские военные начали наносить удары по российским складам при помощи систем HIMARS, противник начал переносить их на расстояние свыше 100 км от линии фронта.

"Они делают плечо для доставки снарядов на передовую больше, но мы их теперь не можем достать. Нам нужны определенные ракеты, переговоры идут, логика наша партнерам понятна. Они понимают, что уничтожение тыловой инфраструктуры ускорит финализацию войны", – подчеркнул Подоляк.

Контекст:

США предоставляют Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты GMLRS дальностью до 80 км к ним. Дальность ракет ATACMS – до 300 км.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

CNN в сентябре сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что этот шаг может привести к эскалации, так как данные ракеты могут быть использованы для обстрелов России.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, переговоры, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, Михаил Подоляк, HIMARS, ATACMS
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