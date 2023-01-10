Подоляк заявил об "очень интенсивных" переговорах по поводу предоставления Украине ракет ATACMS

"Ведутся очень интенсивно [переговоры], потому что мы объясняем тактику и стратегию РФ. Мы объясняем, что если Россия теряет склады, где находятся снаряды, то очень быстро падает интенсивность обстрелов и любая способность РФ. Поэтому нам нужны дальнобойные ракеты", – отметил Подоляк.

По его словам, после того, как украинские военные начали наносить удары по российским складам при помощи систем HIMARS, противник начал переносить их на расстояние свыше 100 км от линии фронта.

"Они делают плечо для доставки снарядов на передовую больше, но мы их теперь не можем достать. Нам нужны определенные ракеты, переговоры идут, логика наша партнерам понятна. Они понимают, что уничтожение тыловой инфраструктуры ускорит финализацию войны", – подчеркнул Подоляк.