ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против компании из Латвии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Решение СНБО Зеленский утвердил в день его принятия
Решение СНБО Зеленский утвердил в день его принятия
Фото: Офіс Президента України / Facebook

12 января Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение ввести персональные экономические санкции относительно зарегистрированной в Латвии компании Royal Pay Europe. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского, которым он утвердил решение СНБО.

В документах сказано, что санкции против рижской Royal Pay Europe вводятся на пять лет.

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации и аренды государственного имущества, а также полный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, связанными с компанией.

ZN.UA пишет, что, по имеющейся информации, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко и сотрудничает с российской букмекерской конторой 1xBet.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: санкции, СНБО, указ, Владимир Зеленский, активы, финансы, блокирование, букмекеры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненный на фронте актер Линартович
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненный на фронте актер Линартович
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе
"Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
"Красивлющая. Фигура супер!" Квиткова снялась в ультрамини
"Красивлющая. Фигура – супер!" Квиткова снялась в ультрамини
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (246950)
2
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (147725)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (126898)
4
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (125793)
5
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (71803)
6
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (50973)
7
"Выглядит так аппетитно!" В сети обсуждают фото Рианны, на котором вблизи видно ее бюст (44130)
8
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (42225)
 
 
 
 