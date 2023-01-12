Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против компании из Латвии

Решение СНБО Зеленский утвердил в день его принятия Фото: Офіс Президента України / Facebook

В документах сказано, что санкции против рижской Royal Pay Europe вводятся на пять лет.

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации и аренды государственного имущества, а также полный запрет на совершение сделок с ценными бумагами, связанными с компанией.

ZN.UA пишет, что, по имеющейся информации, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко и сотрудничает с российской букмекерской конторой 1xBet.