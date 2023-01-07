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Зеленский о санкциях СНБО: Все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы

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Зеленский анонсировал новые санкции против россиян, которые поддерживают войну РФ против Украины
Зеленский анонсировал новые санкции против россиян, которые поддерживают войну РФ против Украины
Фото: president.gov.ua

7 января состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. Видео обращения опубликовала пресс-служба Офиса президента.

На заседании был утвержден план работы совета на этот год. Как отметил президент, главный приоритет – укрепление способности обороняться "всеми необходимыми шагами и средствами".

"Во-вторых, есть промежуточный итог работы по поводу многих граждан России и связанных с ней лиц, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста. Сегодня есть первый такой санкционный список – будут следующие решения по санкциям против таких лиц", – сказал Зеленский.

Как сообщала пресс-служба ОП, 7 января президент ввел в действие решение СНБО от 6 января 2023. Оно касается санкций против 119 российских деятелей культуры.

В частности, в санкционный список попали футболист Анатолий Тимощук, певица и актриса Ирина Аллегрова, телеведущий Леонид Якубович, певцы Дмитрий Билан, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Филипп Киркоров. В списке есть и двое граждан Украины: телеведущая Жанна Бадоева и певица Лолита Милявская.

"Все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира", – отметил президент Украины.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Санкции против российских деятелей культуры анонсировал в декабре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Когда мы говорим о санкциях, отдельно нужно наслаждаться индивидуальными ограничениями. Русские пропагандисты – это трусы и ничтожества, которые обожают Запад, покупают там недвижимость, но за деньги Кремля отравляют головы рабам, чтобы их было легче отправлять на смерть. Но их проблема в том, что они постоянно врут об Украине, а значит, они все будут наказаны", – заявлял Ермак.

Теги: Россия, Украина, санкции, Лолита Милявская, СНБО, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Владимир Зеленский, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Жанна Бадоева, Леонид Якубович, Офис президента Украины
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