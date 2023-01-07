Зеленский о санкциях СНБО: Все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы

На заседании был утвержден план работы совета на этот год. Как отметил президент, главный приоритет – укрепление способности обороняться "всеми необходимыми шагами и средствами".

"Во-вторых, есть промежуточный итог работы по поводу многих граждан России и связанных с ней лиц, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста. Сегодня есть первый такой санкционный список – будут следующие решения по санкциям против таких лиц", – сказал Зеленский.

Как сообщала пресс-служба ОП, 7 января президент ввел в действие решение СНБО от 6 января 2023. Оно касается санкций против 119 российских деятелей культуры.

В частности, в санкционный список попали футболист Анатолий Тимощук, певица и актриса Ирина Аллегрова, телеведущий Леонид Якубович, певцы Дмитрий Билан, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Филипп Киркоров. В списке есть и двое граждан Украины: телеведущая Жанна Бадоева и певица Лолита Милявская.

"Все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира", – отметил президент Украины.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube