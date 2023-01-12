Зеленский обсудил с президентом Кипра "вызовы в сфере безопасности" и санкции против РФ

По его словам, президенты обсудили "текущие вызовы в сфере безопасности".

"Поблагодарил за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на страну-агрессора", – написал Зеленский.

З Президентом Кіпру @AnastasiadesCY обговорив поточні безпекові виклики. Подякував за гуманітарну допомогу для України та готовність підтримувати посилення санаційного тиску на країну-агресора.

Анастасиадис, в свою очередь, выразил поддержку Украине.

"Мне позвонил президент Зеленский и, в частности, рассказал о последних событиях, связанных с вторжением России в Украину. Подтвердил, что Кипр, сам ставший жертвой вторжения и оккупации со стороны Турции, твердо поддерживает украинский народ", – написал кипрский президент.

Контекст:

По данным польского агентства PAP, Европейский союз ускорил работу над 10-м пакетом санкций против России, так как Брюссель хочет утвердить новые ограничения до саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве.

В 2022 году было несколько инцидентов, когда Кипр выступал против ужесточения антироссийских санкций.