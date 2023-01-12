Зеленский обсудил с президентом Кипра "вызовы в сфере безопасности" и санкции против РФ

По его словам, президенты обсудили "текущие вызовы в сфере безопасности".
"Поблагодарил за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на страну-агрессора", – написал Зеленский.
З Президентом Кіпру @AnastasiadesCY обговорив поточні безпекові виклики. Подякував за гуманітарну допомогу для України та готовність підтримувати посилення санаційного тиску на країну-агресора.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2023
Анастасиадис, в свою очередь, выразил поддержку Украине.
"Мне позвонил президент Зеленский и, в частности, рассказал о последних событиях, связанных с вторжением России в Украину. Подтвердил, что Кипр, сам ставший жертвой вторжения и оккупации со стороны Турции, твердо поддерживает украинский народ", – написал кипрский президент.
Received a phone call by President @ZelenskyyUa who, inter alia, gave me an overview of the latest developments in Russia’s invasion in Ukraine.— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) January 12, 2023
Reiterated that Cyprus, itself a victim of invasion and occupation by Turkey, stands firmly with Ukrainian people.
По данным польского агентства PAP, Европейский союз ускорил работу над 10-м пакетом санкций против России, так как Брюссель хочет утвердить новые ограничения до саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве.
В 2022 году было несколько инцидентов, когда Кипр выступал против ужесточения антироссийских санкций.