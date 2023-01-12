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Зеленский обсудил с президентом Кипра "вызовы в сфере безопасности" и санкции против РФ

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Анастасиадис заявил, что Кипр твердо поддерживает украинский народ
Анастасиадис заявил, что Кипр твердо поддерживает украинский народ
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

По его словам, президенты обсудили "текущие вызовы в сфере безопасности".

"Поблагодарил за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на страну-агрессора",  написал Зеленский. 

Анастасиадис, в свою очередь, выразил поддержку Украине. 

"Мне позвонил президент Зеленский и, в частности, рассказал о последних событиях, связанных с вторжением России в Украину. Подтвердил, что Кипр, сам ставший жертвой вторжения и оккупации со стороны Турции, твердо поддерживает украинский народ",  написал кипрский президент. 

Контекст:

По данным польского агентства PAP, Европейский союз ускорил работу над 10-м пакетом санкций против России, так как Брюссель хочет утвердить новые ограничения до саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве.

В 2022 году было несколько инцидентов, когда Кипр выступал против ужесточения антироссийских санкций

Теги: Кипр, санкции, оккупация, Владимир Зеленский, война России против Украины, Никос Анастасиадис
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