Подоляк о передаче танков Украине: Партнеры уже не боятся этого делать, потому что понимают две вещи

Об этом в интервью "24 каналу", опубликованном 12 января на сайте СМИ, заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
По его словам, координация между частями ВСУ "абсолютна" – "командиры понимают задачи, поставленные перед ними".
"Поэтому нам и передают танки, партнеры уже не боятся этого делать, потому что понимают две вещи: первое – что Украина умеет контратаковать, и это важно, потому что наши партнеры поняли, что не будет никакой линии разграничения, мы освободим всю свою территорию; второе – мы умеем пользоваться оружием и не бросаем его на поле боя, потому что мы не отступаем. И это важно партнерам, потому что это оружие стандартов НАТО, которого в России не существует", – отметил Подоляк.
Украина подчеркнула партнерам, что "за счет, в частности, Бахмута и Соледара умеет стойко воевать даже в таких тяжелых условиях", добавил советник главы ОПУ.
Украина давно призывает союзников предоставить современные танки западного образца. В частности, речь идет об американских танках Abrams и немецких Leopard 2.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
10 января в Украину приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок. По итогам ее визита министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что партнеры предоставят Украине танки Leopard, хотя правительство ФРГ и не приняло пока такого решения.
11 января, после того, как стало известно о решении Польши передать роту танков Leopard, правительство Великобритании подтвердило свои намерения предоставить Украине танки. Предполагается, что это будут боевые танки сухопутных сил Великобритании Challenger 2.
11 января Кулеба призвал Германию разрешить другим странам передавать Киеву немецкие танки. "Это произойдет в любом случае – это лишь вопрос времени", – считает глава МИД.