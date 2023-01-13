Подоляк о передаче танков Украине: Партнеры уже не боятся этого делать, потому что понимают две вещи

Об этом в интервью "24 каналу", опубликованном 12 января на сайте СМИ, заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

По его словам, координация между частями ВСУ "абсолютна" – "командиры понимают задачи, поставленные перед ними".

"Поэтому нам и передают танки, партнеры уже не боятся этого делать, потому что понимают две вещи: первое – что Украина умеет контратаковать, и это важно, потому что наши партнеры поняли, что не будет никакой линии разграничения, мы освободим всю свою территорию; второе – мы умеем пользоваться оружием и не бросаем его на поле боя, потому что мы не отступаем. И это важно партнерам, потому что это оружие стандартов НАТО, которого в России не существует", – отметил Подоляк.

Украина подчеркнула партнерам, что "за счет, в частности, Бахмута и Соледара умеет стойко воевать даже в таких тяжелых условиях", добавил советник главы ОПУ.