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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Минобороны Германии не ответила прямо на вопрос о поставках Украине танков Leopard

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Ламбрехт: Времена, в которые мы живем, дают нам рекомендацию адаптироваться к соответствующей ситуации
Ламбрехт: Времена, в которые мы живем, дают нам рекомендацию адаптироваться к соответствующей ситуации
Фото: EPA

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не ответила прямо на вопрос о поставках Украине танков Leopard. Об этом сообщает RND 12 января.

Во время визита в Мариенберг на вопрос о поддержке Украины основными боевыми танками Leopard Ламбрехт ответила: "Времена, в которые мы живем, дают нам рекомендацию адаптироваться к соответствующей ситуации". 

При этом министр напомнила, что на данный момент Германия не приняла решения о поставках Украине этих танков.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша.

Сколько именно танков предоставят Варшава и другие участники коалиции, Дуда не уточнил. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. Из цитаты, которую приводит агентство PAP, следует, что Украина получит роту Leopard от Польши, такие же танки – от других стран (о готовности предоставить Киеву танки Leopard заявляли власти Финляндии и Германии, которая их производит).

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard 2. Целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении, отметил он.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщала, что США одобряют поставки немецких танков Leopard 2 Украине и призывают к этому Германию.

Leopard 2 – немецкий основной танк. По данным "Немецкой волны", на вооружении бундесвера находится около 300 Leopard 2 последней модификации A7, но не все на ходу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, танки, военная помощь, война России против Украины, Кристине Ламбрехт, Leopard
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