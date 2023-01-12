Глава Минобороны Германии не ответила прямо на вопрос о поставках Украине танков Leopard

Ламбрехт: Времена, в которые мы живем, дают нам рекомендацию адаптироваться к соответствующей ситуации Фото: EPA

Во время визита в Мариенберг на вопрос о поддержке Украины основными боевыми танками Leopard Ламбрехт ответила: "Времена, в которые мы живем, дают нам рекомендацию адаптироваться к соответствующей ситуации".

При этом министр напомнила, что на данный момент Германия не приняла решения о поставках Украине этих танков.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша.

Сколько именно танков предоставят Варшава и другие участники коалиции, Дуда не уточнил. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. Из цитаты, которую приводит агентство PAP, следует, что Украина получит роту Leopard от Польши, такие же танки – от других стран (о готовности предоставить Киеву танки Leopard заявляли власти Финляндии и Германии, которая их производит).

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard 2. Целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении, отметил он.