Вице-канцлер ФРГ о передаче Украине немецких танков Leopard: Германия не должна препятствовать решению других стран вне зависимости от позиции Берлина

Об этом 12 января в эфире ARD заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Он прокомментировал решение Польши поставить Украине роту немецких танков Leopard.

Хабек отметил, что "есть разница между принятием решения для себя и предотвращением принятия решения другими".

Накануне, 11 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию разрешить другим странам передавать Киеву немецкие танки.

"Это произойдет в любом случае – это лишь вопрос времени", – считает Кулеба.