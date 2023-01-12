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Вице-канцлер ФРГ о передаче Украине немецких танков Leopard: Германия не должна препятствовать решению других стран вне зависимости от позиции Берлина

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11 января президент Польши заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников
11 января президент Польши заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников
Фото: EPA

Германия не должна "стоять на пути других стран", принимающих решения о военной поддержке Украины, вне зависимости от того, какое решение примет ФРГ.

Об этом 12 января в эфире ARD заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Он прокомментировал решение Польши поставить Украине роту немецких танков Leopard.  

Хабек отметил, что "есть разница между принятием решения для себя и предотвращением принятия решения другими".

Накануне, 11 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию разрешить другим странам передавать Киеву немецкие танки.

"Это произойдет в любом случае – это лишь вопрос времени", – считает Кулеба.

Контекст:

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша.

Сколько именно танков предоставит Варшава и другие участники коалиции, Дуда не уточнил. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. Из цитаты, которую приводит агентство PAP, следует, что Украина получит роту Leopard от Польши, такие же танки от других стран (о готовности предоставить Киеву танки Leopard заявляли власти Финляндии и Германии, которая их производит).

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard 2. Целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении, отметил он.

Теги: Германия, Украина, Польша, правительство, танки, ФРГ, военная помощь, война России против Украины, Роберт Хабек, Leopard
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