ВСУ научатся управлять танками Leopard за считанные недели – Данилов

"Я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения по 6–8–10 месяцев, а наши парни и девушки учились этому за считанные недели", – сказал он.

Он пояснил, что Украина находится в непростом положении, поэтому военные очень быстро осваивают новое западное вооружение.

"То, что касается танков, которые Украина в ближайшее время получит, – это будет происходить очень и очень быстро", – подчеркнул Данилов.