ВСУ научатся управлять танками Leopard за считанные недели – Данилов

"Я уже неоднократно приводил примеры, когда западные партнеры готовили своих специалистов на те или иные виды вооружения по 6–8–10 месяцев, а наши парни и девушки учились этому за считанные недели", – сказал он.
Он пояснил, что Украина находится в непростом положении, поэтому военные очень быстро осваивают новое западное вооружение.
"То, что касается танков, которые Украина в ближайшее время получит, – это будет происходить очень и очень быстро", – подчеркнул Данилов.
Украина давно призывает союзников предоставить современные танки западного образца. В частности, речь идет об американских танках Abrams и немецких Leopard 2.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
Госсекретарь канцелярии президента Польши Якуб Кумох говорил в интервью, вышедшем 9 января, что Польша может предоставить Украине "символическое количество" танков Leopard. Он рассказывал, что Варшава могла бы участвовать в "коалиции нескольких стран" в вопросе поставки Киеву немецких танков этого типа.
10 января в Украину приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок. По итогам ее визита министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что партнеры предоставят Украине танки Leopard, хотя правительство ФРГ и не приняло пока такого решения.
11 января, после того как стало известно о решении Польши передать первую роту танков Leopard, правительство Великобритании подтвердило свои намерения предоставить Украине танки. Предполагается, что это будут боевые танки сухопутных сил Великобритании Challenger 2.