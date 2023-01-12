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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о предоставлении Украине танков Leopard: Это не капля в море, а начало

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Данилов: Главное, что танки начали предоставлять
Данилов: Главное, что танки начали предоставлять
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал 12 января решение Польши о предоставлении роты западных танков Украине в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Речь не о капле в море, речь о начале. Вы знаете, что до сих пор тяжелые танки нам не передавали совсем. И главное, что было важно для нашего президента, который занимается этим вопросом 24 часа в сутки, чтобы было начало. Это была очень важная ситуация. И то, что вчера произошло в городе Льва, заявление президента Польши – это очень важный шаг, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки", – сказал он.

Данилов напомнил, что Украина просила эти танки еще с лета. Пришло время, когда Украина начнет получать необходимое, подчеркнул он.

"Речь не о количестве, речь о начале. Сколько их будет... Главное, что они начали предоставлять, а затем партнеры будут вовлекаться в этот процесс, и этого будет достаточно, чтобы мы победили врага на поле боя", – сказал он.

Контекст:

Украина давно призывает союзников предоставить современные танки западного образца. В частности, речь идет об американских танках Abrams и немецких Leopard 2.

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

10 января в Украину приезжала глава МИД Германии Анналена Бербок. По итогам ее визита министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что партнеры предоставят Украине танки Leopard, хотя правительство ФРГ и не приняло пока такого решения. 

11 января, после того как стало известно о решении Польши передать первую роту танков Leopard, правительство Великобритании подтвердило свои намерения предоставить Украине танки. Предполагается, что это будут боевые танки сухопутных сил Великобритании Challenger 2.

Теги: Польша, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Алексей Данилов, Leopard
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