Данилов о предоставлении Украине танков Leopard: Это не капля в море, а начало

"Речь не о капле в море, речь о начале. Вы знаете, что до сих пор тяжелые танки нам не передавали совсем. И главное, что было важно для нашего президента, который занимается этим вопросом 24 часа в сутки, чтобы было начало. Это была очень важная ситуация. И то, что вчера произошло в городе Льва, заявление президента Польши – это очень важный шаг, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки", – сказал он.

Данилов напомнил, что Украина просила эти танки еще с лета. Пришло время, когда Украина начнет получать необходимое, подчеркнул он.

"Речь не о количестве, речь о начале. Сколько их будет... Главное, что они начали предоставлять, а затем партнеры будут вовлекаться в этот процесс, и этого будет достаточно, чтобы мы победили врага на поле боя", – сказал он.