Позиция Шольца по поводу поставки боевых танков Украине зависит от США – Politico

Шольц заявлял, что Германия передаст Украине боевые танки, если это сделают "друзья и союзники" Фото: bundeswehr.de

В частности, пресс-секретарь немецкого канцлера Олафа Шольца Штеффен Хебестрайт заявил, что планы Лондона поставить Украине танки Challenger 2 британского производства не изменят позицию Берлина.

Как известно, ФРН до сих пор отвергала призывы Киева передать танки Leopard 2.

Два немецких чиновника рассказали Politico, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байден. 9 января на митинге в Берлине Шольц отметил, что предоставление Украине танков необходимо обсуждать "наряду с друзьями и союзниками, особенно с трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами".

В то же время планы Великобритании передать Украине боевые танки "усилят" давление на немецкого канцлера, добавило Politico.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard. После этого правительство Великобритании подтвердило свои намерения предоставить Украине танки. Предполагается, что это будут боевые танки сухопутных сил Великобритании Challenger 2.