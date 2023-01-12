ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Позиция Шольца по поводу поставки боевых танков Украине зависит от США – Politico

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шольц заявлял, что Германия передаст Украине боевые танки, если это сделают "друзья и союзники"
Шольц заявлял, что Германия передаст Украине боевые танки, если это сделают "друзья и союзники"
Фото: bundeswehr.de

Намерения Польши и Великобритании передать Украине боевые танки не изменят позицию Германии по этому поводу. Об этом говорится в материале Politico, опубликованном 11 января, со ссылкой на немецких чиновников.

В частности, пресс-секретарь немецкого канцлера Олафа Шольца Штеффен Хебестрайт заявил, что планы Лондона поставить Украине танки Challenger 2 британского производства не изменят позицию Берлина. 

Как известно, ФРН до сих пор отвергала призывы Киева передать танки Leopard 2.

Два немецких чиновника рассказали Politico, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байден. 9 января на митинге в Берлине Шольц отметил, что предоставление Украине танков необходимо обсуждать "наряду с друзьями и союзниками, особенно с трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами".

В то же время планы Великобритании передать Украине боевые танки "усилят" давление на немецкого канцлера, добавило Politico. 

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard. После этого правительство Великобритании подтвердило свои намерения предоставить Украине танки. Предполагается, что это будут боевые танки сухопутных сил Великобритании Challenger 2.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

Leopard 2 – немецкий основной танк. По данным "Немецкой волны", на вооружении бундесвера находится около 300 Leopard 2 последней модификации A7, но не все на ходу. 

Теги: США, Германия, Украина, Польша, Великобритания, Лондон, Джо Байден, Берлин, ФРГ, российская агрессия, война России против Украины, Олаф Шольц, канцлер, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
"Вкусное и неповторимое блюдо". Как приготовить луковый суп с фасолью. Рецепт от эксперта
"Вкусное и неповторимое блюдо". Как приготовить луковый суп с фасолью. Рецепт от эксперта
Никитюк показала зону декольте вблизи
Никитюк показала зону декольте вблизи
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
"Много хейта, что снайперы не открывают лицо". Эмеральд ответила на обвинения в публичности
"Много хейта, что снайперы не открывают лицо". Эмеральд ответила на обвинения в публичности
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
Каменских поделилась новым фото без Потапа
Каменских поделилась новым фото без Потапа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (225747)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (96367)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (88246)
4
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (86772)
5
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (85890)
6
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (69662)
7
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (43706)
8
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (43081)
 
 
 
 