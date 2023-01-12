Позиция Шольца по поводу поставки боевых танков Украине зависит от США – Politico

В частности, пресс-секретарь немецкого канцлера Олафа Шольца Штеффен Хебестрайт заявил, что планы Лондона поставить Украине танки Challenger 2 британского производства не изменят позицию Берлина.
Как известно, ФРН до сих пор отвергала призывы Киева передать танки Leopard 2.
Два немецких чиновника рассказали Politico, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байден. 9 января на митинге в Берлине Шольц отметил, что предоставление Украине танков необходимо обсуждать "наряду с друзьями и союзниками, особенно с трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами".
В то же время планы Великобритании передать Украине боевые танки "усилят" давление на немецкого канцлера, добавило Politico.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard. После этого правительство Великобритании подтвердило свои намерения предоставить Украине танки. Предполагается, что это будут боевые танки сухопутных сил Великобритании Challenger 2.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
Leopard 2 – немецкий основной танк. По данным "Немецкой волны", на вооружении бундесвера находится около 300 Leopard 2 последней модификации A7, но не все на ходу.