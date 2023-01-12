Спикер Белого дома уклонилась от ответа на вопрос о предоставлении Украине танков

Жан-Пьер: Мы быстро продвигаемся вперед, чтобы поддержать Украину средствами, необходимыми ей для победы в этой войне Фото: ЕРА

Журналисты обратили внимание на заявление президента Польши Анджея Дуды о создании коалиции партнеров, которая предоставит Украине танки западного образца. Он, в частности, объявил о решении Варшавы передать Украине роту немецких танков Leopard.

Жан-Пьер спросили, поддерживают ли США эту коалицию и рассматривает ли президент США Джо Байден возможность передачи Украине танков Abrams.

Пресс-секретарь в ответ напомнила о визите президента Украины Владимира Зеленского в США в декабре и о его встрече с Байденом.

"И вы слышали, как президент [Байден] говорил о приверженности украинскому народу и о том, что США будут продолжать прикрывать его, поддерживать Украину сколько потребуется. И мы были очень четкими и последовательными в этом. Мы быстро продвигаемся вперед, чтобы поддержать Украину средствами, необходимыми ей для победы в этой войне. Только на прошлой неделе мы объявили о выделении $3 млрд – самого крупного пакета помощи. И это будет продолжаться. И мы будем с ними до тех пор, пока мы им нужны", – подчеркнула она.