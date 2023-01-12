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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер Белого дома уклонилась от ответа на вопрос о предоставлении Украине танков

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Жан-Пьер: Мы быстро продвигаемся вперед, чтобы поддержать Украину средствами, необходимыми ей для победы в этой войне
Жан-Пьер: Мы быстро продвигаемся вперед, чтобы поддержать Украину средствами, необходимыми ей для победы в этой войне
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 11 января не стала отвечать прямо на вопрос о предоставлении Украине танков. Расшифровку брифинга приводит сайт Белого дома.

Журналисты обратили внимание на заявление президента Польши Анджея Дуды о создании коалиции партнеров, которая предоставит Украине танки западного образца. Он, в частности, объявил о решении Варшавы передать Украине роту немецких танков Leopard.

Жан-Пьер спросили, поддерживают ли США эту коалицию и рассматривает ли президент США Джо Байден возможность передачи Украине танков Abrams.

Пресс-секретарь в ответ напомнила о визите президента Украины Владимира Зеленского в США в декабре и о его встрече с Байденом.

"И вы слышали, как президент [Байден] говорил о приверженности украинскому народу и о том, что США будут продолжать прикрывать его, поддерживать Украину сколько потребуется. И мы были очень четкими и последовательными в этом. Мы быстро продвигаемся вперед, чтобы поддержать Украину средствами, необходимыми ей для победы в этой войне. Только на прошлой неделе мы объявили о выделении $3 млрд – самого крупного пакета помощи. И это будет продолжаться. И мы будем с ними до тех пор, пока мы им нужны", – подчеркнула она.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники"

11 января, когда Дуда объявил о создании коалиции, о намерениях предоставить Украине танки заявила Великобритания

Германия, по словам министра обороны страны Кристине Ламбрехт, пока не приняла решение о поставках Украине танков. "Времена, в которые мы живем, дают нам рекомендацию адаптироваться к соответствующей ситуации", – подчеркнула она 12 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, танки, Белый дом, война России против Украины, Карин Жан-Пьер
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