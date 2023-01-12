Спикер Белого дома уклонилась от ответа на вопрос о предоставлении Украине танков

Журналисты обратили внимание на заявление президента Польши Анджея Дуды о создании коалиции партнеров, которая предоставит Украине танки западного образца. Он, в частности, объявил о решении Варшавы передать Украине роту немецких танков Leopard.
Жан-Пьер спросили, поддерживают ли США эту коалицию и рассматривает ли президент США Джо Байден возможность передачи Украине танков Abrams.
Пресс-секретарь в ответ напомнила о визите президента Украины Владимира Зеленского в США в декабре и о его встрече с Байденом.
"И вы слышали, как президент [Байден] говорил о приверженности украинскому народу и о том, что США будут продолжать прикрывать его, поддерживать Украину сколько потребуется. И мы были очень четкими и последовательными в этом. Мы быстро продвигаемся вперед, чтобы поддержать Украину средствами, необходимыми ей для победы в этой войне. Только на прошлой неделе мы объявили о выделении $3 млрд – самого крупного пакета помощи. И это будет продолжаться. И мы будем с ними до тех пор, пока мы им нужны", – подчеркнула она.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники"
11 января, когда Дуда объявил о создании коалиции, о намерениях предоставить Украине танки заявила Великобритания.
Германия, по словам министра обороны страны Кристине Ламбрехт, пока не приняла решение о поставках Украине танков. "Времена, в которые мы живем, дают нам рекомендацию адаптироваться к соответствующей ситуации", – подчеркнула она 12 января.