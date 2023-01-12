Президент Финляндии назвал условие, при котором страна может принять решение о передаче Украине танков

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщала, что США одобряют поставки немецких танков Leopard 2 Украине и призывают к этому Германию.

Leopard 2 – немецкий основной танк. По данным "Немецкой волны", на вооружении бундесвера находится около 300 Leopard 2 последней модификации A7, но не все на ходу.