Россия, вероятно, захватила Соледар, но не продвинулась в окружении Бахмута – Институт исследования войны

На основе открытых данных, в том числе видео в социальных сетях с геолокацией, военные эксперты приходят к выводу, что россиянам удалось вытеснить украинские войска с западных окраин города и они могут контролировать весь город или значительную его часть.
"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и другие высокопоставленные военные источники не сообщали о том, что украинские силы отразили российские атаки на Соледар 12 января, как они делали это ранее.. Все имеющиеся данные указывают на то, что ВСУ больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре", – говорится в сообщении.
При этом аналитики института считают, что пропаганда в РФ преувеличивает важность Соледара. В ISW называют его взятие "пирровой тактической победой". Военные эксперты по-прежнему считают, что захват населенного пункта площадью менее 15 км² не позволит оккупантам установить контроль над критически важными путями в Бахмут, а также не улучшит их потенциал для окружения города в ближайшее время.
"Российские войска могут принять решение о сохранении высоких темпов наступления в районе Бахмута, но снижение их боевых возможностей и накопленное истощение не дадут этим нападениям принести значимые результаты", – написано в отчете.
Бои на участке фронта в районе городов Соледар и Бахмут Донецкой области идут уже несколько месяцев, однако в последние недели российские оккупационные войска усилили атаки и сосредоточились на попытке захвата населенных пунктов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января заявлял, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
8 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны.
Владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще 10 января утверждал, что оккупанты захватили Соледар, однако ВСУ опровергли эту информацию. Вечером 12 января спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что ведомство не может подтвердить захват Соледара российскими войсками, добавив, что США известно о продолжающихся оборонных операциях украинской армии в этом районе.
13 января заместитель министра обороны Анна Маляр заява, что в Соледаре ночью продолжались бои. "Наши бойцы отважно пытаются удержать оборону", – сказала она.