Россия, вероятно, захватила Соледар, но не продвинулась в окружении Бахмута – Институт исследования войны

На основе открытых данных, в том числе видео в социальных сетях с геолокацией, военные эксперты приходят к выводу, что россиянам удалось вытеснить украинские войска с западных окраин города и они могут контролировать весь город или значительную его часть.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и другие высокопоставленные военные источники не сообщали о том, что украинские силы отразили российские атаки на Соледар 12 января, как они делали это ранее.. Все имеющиеся данные указывают на то, что ВСУ больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре", – говорится в сообщении.

При этом аналитики института считают, что пропаганда в РФ преувеличивает важность Соледара. В ISW называют его взятие "пирровой тактической победой". Военные эксперты по-прежнему считают, что захват населенного пункта площадью менее 15 км² не позволит оккупантам установить контроль над критически важными путями в Бахмут, а также не улучшит их потенциал для окружения города в ближайшее время.

"Российские войска могут принять решение о сохранении высоких темпов наступления в районе Бахмута, но снижение их боевых возможностей и накопленное истощение не дадут этим нападениям принести значимые результаты", – написано в отчете.



