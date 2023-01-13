Пригожин сказал, что не будет спорить с минобороны РФ о том, кто взял Соледар: Лодка и так качается

По словам Пригожина, вопросы от СМИ "безусловно, отдают дань уважения бойцам, которые участвовали в героическом взятии Соледара". Однако он не считает возможным комментировать, почему официальные сводки минобороны не упоминают "заслуги" ЧВК на этом участке фронта.

"На эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал", – говорится в сообщении.

Минобороны РФ в сводке за 13 января в Telegram не упоминает ЧВК "Вагнер", сообщая, что "взятие Соледара стало возможным благодаря штурмовой и армейской авиации, ракетным войскам и артиллерии группировки российских войск".

10 января американский Институт исследования войны заявлял, что Пригожин использует бои в Соледаре для рекламы "Вагнера", настаивая на "исключительной" роли ЧВК.



