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Пригожин сказал, что не будет спорить с минобороны РФ о том, кто взял Соледар: Лодка и так качается

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Минобороны РФ не упоминает ЧВК "Вагнер"
Минобороны РФ не упоминает ЧВК "Вагнер"
Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Владелец частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которая участвует в военных действиях против Украины, отказался отвечать на запрос, почему его данные о военных действиях на Донбассе отличаются от официальной информации министерства обороны России. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное его пресс-службой в Telegram.

По словам Пригожина, вопросы от СМИ "безусловно, отдают дань уважения бойцам, которые участвовали в героическом взятии Соледара". Однако он не считает возможным комментировать, почему официальные сводки минобороны не упоминают "заслуги" ЧВК на этом участке фронта.

"На эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал", – говорится в сообщении.

Минобороны РФ в сводке за 13 января в Telegram не упоминает ЧВК "Вагнер", сообщая, что "взятие Соледара стало возможным благодаря штурмовой и армейской авиации, ракетным войскам и артиллерии группировки российских войск".

10 января американский Институт исследования войны заявлял, что Пригожин использует бои в Соледаре для рекламы "Вагнера", настаивая на "исключительной" роли ЧВК


Контекст:

Бои на участке фронта в районе городов Соледар и Бахмут Донецкой области идут уже несколько месяцев, однако в последние недели российские оккупационные войска усилили атаки и сосредоточились на попытке захвата населенных пунктов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января заявлял, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

8 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны.

Пригожин еще 10 января утверждал, что оккупанты захватили Соледар, однако ВСУ опровергли эту информацию. Вечером 12 января спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что ведомство не может подтвердить захват Соледара российскими войсками, добавив, что США известно о продолжающихся оборонных операциях украинской армии в этом районе.

13 января заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Соледаре ночью продолжались бои.

Теги: Донецкая область, Соледар, война России против Украины, минобороны РФ, Вагнер, Евгений Пригожин, ЧВК
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