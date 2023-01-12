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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о назначении Герасимова: Кадырова и Пригожина использовали, стали не нужны – отодвинули. Это повышение ставок в войне и борьба за власть

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Данилов прогнозирует обострение борьбы за власть в России, назначение Герасимова, по его мнению, один из сигналов об этом
Данилов прогнозирует обострение борьбы за власть в России, назначение Герасимова, по его мнению, один из сигналов об этом
Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал 12 января в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", назначение руководителем объединенной группировки российских войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Во-первых, это борьба за власть. Во-вторых, не нужно забывать, что Герасимов – руководитель Генштаба. Это повышение позиций – не только Герасимова, но и в целом ставок в этой войне".

Данилов добавил, что следующие два-три месяца будут "очень важными и почти решающими в этой битве, к которой мы готовимся, но готовится и враг, агрессор".

Секретарь СНБО обратил внимание, что назначение Герасимова решает также задачу устранения представителя основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова – генерала Сергея Суровикина.

"Использовали Кадырова, использовали Пригожина. После того как они стали не нужны, их подвинули, и никто их спрашивать не будет. Внутренние споры будут только обостряться, и вопрос, когда в рамках Садового кольца [Москвы] начнется выяснение отношений с использованием оружия и БТР", – заявил Данилов.

По его мнению, ситуация в РФ достаточно шаткая, а борьба за власть может начаться в виде войны частных военных компаний.

"Потому что там на сегодняшний день существует три с половиной армии – армия Кадырова, армия Пригожина, отдельно армия Вооруженных сил РФ, которые не уважают ни Кадырова, ни Пригожина, и отдельно сейчас силовые структуры пытаются формировать еще одну армию. В России начнется война за власть, вы видите состояние здоровья [президента РФ Владимира] Путина, человек очень болен. Как только он будет ослабевать, а он слабеет с каждым днем, начнется выяснение отношений", – подытожил секретарь СНБО.

Контекст:

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября 2022 года после того, как ВСУ успешно деоккупировали почти всю территорию Харьковской области. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.

9 ноября Шойгу отдал Суровикину приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Под командованием Суровикина Россия начала массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины.

Новое командование российской армии не оправдало ожиданий Кремля в войне против Украины, в связи с этим существует вероятность его замены, допускал министр обороны Украины Алексей Резников.

11 января 2023 года Шойгу назначил Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. При этом Суровикин назначен заместителем Герасимова.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения Пригожина и представителей ФСБ.

Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе Путина к управлению войной, считают в британской разведке. Аналитики американского Института исследования войны полагают, что Герасимов вряд ли успешно оправдает "нереалистичные" ожидания Путина.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, СНБО, оккупация, министерство обороны РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, Вагнер, Валерий Герасимов, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, Алексей Данилов, ЧВК, российские оккупанты, деоккупация
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