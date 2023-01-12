Данилов о назначении Герасимова: Кадырова и Пригожина использовали, стали не нужны – отодвинули. Это повышение ставок в войне и борьба за власть

Данилов прогнозирует обострение борьбы за власть в России, назначение Герасимова, по его мнению, один из сигналов об этом Фото: president.gov.ua

"Во-первых, это борьба за власть. Во-вторых, не нужно забывать, что Герасимов – руководитель Генштаба. Это повышение позиций – не только Герасимова, но и в целом ставок в этой войне".

Данилов добавил, что следующие два-три месяца будут "очень важными и почти решающими в этой битве, к которой мы готовимся, но готовится и враг, агрессор".

Секретарь СНБО обратил внимание, что назначение Герасимова решает также задачу устранения представителя основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова – генерала Сергея Суровикина.

"Использовали Кадырова, использовали Пригожина. После того как они стали не нужны, их подвинули, и никто их спрашивать не будет. Внутренние споры будут только обостряться, и вопрос, когда в рамках Садового кольца [Москвы] начнется выяснение отношений с использованием оружия и БТР", – заявил Данилов.

По его мнению, ситуация в РФ достаточно шаткая, а борьба за власть может начаться в виде войны частных военных компаний.

"Потому что там на сегодняшний день существует три с половиной армии – армия Кадырова, армия Пригожина, отдельно армия Вооруженных сил РФ, которые не уважают ни Кадырова, ни Пригожина, и отдельно сейчас силовые структуры пытаются формировать еще одну армию. В России начнется война за власть, вы видите состояние здоровья [президента РФ Владимира] Путина, человек очень болен. Как только он будет ослабевать, а он слабеет с каждым днем, начнется выяснение отношений", – подытожил секретарь СНБО.