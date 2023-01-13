В Госдепе заявили, что США будут прилагать усилия, чтобы "положить конец" деятельности ЧВК "Вагнер"

Чолле отметил, что на встрече с Вучичем выразил опасения деятельностью "Вагнера". По его словам, ЧВК пытается вербовать солдат в Сербии и других странах, и в США считают, что "этого нельзя допустить".

По словам советника, США с "нетерпением ждут совместной работы с правительством в Белграде и в других местах, где "Вагнер" активен, чтобы положить конец их деятельности".