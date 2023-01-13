Комбат Кузык: Враг постоянно искал слабину в обороне Бахмута. Они ее нашли на уровне Соледара. Я думаю, там им тоже дадут хорошо по зубам

Кузык о Бахмуте: Из всех локаций, на которых мы были, здесь труднее всего работать Фото: svoboda.army

"В Бахмуте ситуация контролируемая... Скажу кондовым, кирзовым военным словосочетанием: контролируемая сложная ситуация. Что за этими словами кроется? Очень тяжелые и системные бои. В праздники немного динамика на некоторых участках спала, но в целом картинка такая", – сказал Кузык, который сейчас удерживает позиции под Бахмутом.

По его словам, враги поняли, что "в лоб" им Бахмут взять не удастся, и стали искать обходные маневры.

"Обходные маневры – это бои за посадки, за кусты, за поля, за тропинки, за каждое дерево. Укрытий нет, довозить нет возможности – грузнет любая техника. Соответственно, боекомплект на позиции заносится на себе, раненых эвакуируют в точку, где есть приемлемая дорога, на себе. Бои постоянные, 7–10 штурмов в сутки, враг малыми группами атакует постоянно, делится: зэков пускают первыми, их уничтожают, и, пока зэков уничтожают, более или менее профессионалы заходят справа, слева, пытаются давить, динамику не сбавляют..." – сказал военный.

Он отметил, что сложность ситуации заключается в том, что линия фронта постоянно двигается: то украинские военные захватывают российские позиции, то наоборот. С обеих сторон работает артиллерия, авиация, средства радиоэлектронной борьбы, постоянные проблемы со связью.

"Сложная работа. Пожалуй, из всех локаций, на которых мы были, здесь труднее всего работать. Но мы постепенно начинаем привыкать к этому", – рассказал Кузык.

Майор подчеркнул, что сейчас самая большая проблема – не погодные условия, хотя к ним трудно привыкнуть, а дефицит артиллерийского боекомплекта. В то же время, по его словам, на этих участках враг понес "невероятно сумасшедшие потери".

"Враг постоянно искал, где есть слабина в обороне. Они ее сейчас нашли на уровне Соледара, давят сейчас там. Я думаю, там тоже стабилизируется ситуация, дадут им хорошо по зубам. Потому что как только у них серьезные потери – передышка. Потому что пока им привезут новых людей, пока объяснят задачу, можно хоть поспать", – отметил Кузык.

Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!" Я говорю: "Отставить бить командира по лицу". Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



