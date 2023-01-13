ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комбат Кузык: Враг постоянно искал слабину в обороне Бахмута. Они ее нашли на уровне Соледара. Я думаю, там им тоже дадут хорошо по зубам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кузык о Бахмуте: Из всех локаций, на которых мы были, здесь труднее всего работать
Кузык о Бахмуте: Из всех локаций, на которых мы были, здесь труднее всего работать
Фото: svoboda.army

В районе Бахмута Донецкой области идут постоянные тяжелые бои, россияне устраивают по 7–10 штурмов в сутки. Об этом командир батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, майор Петр Кузык рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"В Бахмуте ситуация контролируемая... Скажу кондовым, кирзовым военным словосочетанием: контролируемая сложная ситуация. Что за этими словами кроется? Очень тяжелые и системные бои. В праздники немного динамика на некоторых участках спала, но в целом картинка такая", – сказал Кузык, который сейчас удерживает позиции под Бахмутом. 

По его словам, враги поняли, что "в лоб" им Бахмут взять не удастся, и стали искать обходные маневры.

"Обходные маневры – это бои за посадки, за кусты, за поля, за тропинки, за каждое дерево. Укрытий нет, довозить нет возможности – грузнет любая техника. Соответственно, боекомплект на позиции заносится на себе, раненых эвакуируют в точку, где есть приемлемая дорога, на себе. Бои постоянные, 7–10 штурмов в сутки, враг малыми группами атакует постоянно, делится: зэков пускают первыми, их уничтожают, и, пока зэков уничтожают, более или менее профессионалы заходят справа, слева, пытаются давить, динамику не сбавляют..." – сказал военный.

Он отметил, что сложность ситуации заключается в том, что линия фронта постоянно двигается: то украинские военные захватывают российские позиции, то наоборот. С обеих сторон работает артиллерия, авиация, средства радиоэлектронной борьбы, постоянные проблемы со связью. 

"Сложная работа. Пожалуй, из всех локаций, на которых мы были, здесь труднее всего работать. Но мы постепенно начинаем привыкать к этому", – рассказал Кузык.

Майор подчеркнул, что сейчас самая большая проблема – не погодные условия, хотя к ним трудно привыкнуть, а дефицит артиллерийского боекомплекта. В то же время, по его словам, на этих участках враг понес "невероятно сумасшедшие потери". 

"Враг постоянно искал, где есть слабина в обороне. Они ее сейчас нашли на уровне Соледара, давят сейчас там. Я думаю, там тоже стабилизируется ситуация, дадут им хорошо по зубам. Потому что как только у них серьезные потери – передышка. Потому что пока им привезут новых людей, пока объяснят задачу, можно хоть поспать", – отметил Кузык. 

Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!" Я говорю: "Отставить бить командира по лицу". Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Бои на участке фронта в районе городов Соледар и Бахмут Донецкой области идут уже несколько месяцев. В последние недели российские оккупационные войска усилили атаки и сосредоточились на попытке захвата населенных пунктов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января заявлял, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

8 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны.

Владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 10 января утверждал, что оккупанты захватили Соледар, однако ВСУ опровергли эту информацию. Вечером 12 января спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что ведомство не может подтвердить захват Соледара российскими войсками, добавив, что США известно о продолжающихся оборонных операциях украинской армии в этом районе.

13 января о якобы захвате Соледара заявило минобороны РФ. В ВСУ это опровергают. "В Соледаре идут бои, наши войска держат оборону... Враг специально разгоняет информационный "шум", пытаясь посеять среди украинского населения разочарование в своих Вооруженных силах. Этого не стоит делать, идет позиционная война. Бывает, ломается рисунок в ту или другую сторону", – пояснил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Донецкая область, штурм, оборона, Соледар, наступление, война России против Украины, Бахмут, Петр Кузык
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Соловий показала свою маму
Соловий показала свою маму
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
"Вы же так не выглядите! Хватит фильтров! Вам же 53". Поклонники обсуждают новый образ Лопес
"Вы же так не выглядите! Хватит фильтров! Вам же 53". Поклонники обсуждают новый образ Лопес
  "Уже через месяц увидите крутой результат". Анита Луценко показала особые упражнения для пресса
  "Уже через месяц увидите крутой результат". Анита Луценко показала особые упражнения для пресса
"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова
"Они не заставят нас умолкнуть". "Жадан і Собаки" вместе с ВВ и "Братами Гадюкіними" выступили с пятичасовым концертом в центре Харькова
  "Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой
  "Один из лучших рецептов хлеба, который приходилось печь!" Как приготовить картофельный хлеб с хрустящей тоненькой корочкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
Тина Кароль показала фото без одежды и белья
Тина Кароль показала фото без одежды и белья
В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года
В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года
Дорофеева показала фото со свидания с Кацуриным
Дорофеева показала фото со свидания с Кацуриным
49-летняя Клум снялась в прозрачной блузке
49-летняя Клум снялась в прозрачной блузке
35-летняя Никитюк показала букет от тайного поклонника
35-летняя Никитюк показала букет от тайного поклонника
Маск удалил своего родного брата из друзей в Twitter СМИ
Маск удалил своего родного брата из друзей в Twitter – СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (203201)
2
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (158345)
3
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (158271)
4
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (57368)
5
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (53212)
6
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (51809)
7
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (44675)
8
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид (42240)
 
 
 
 