В ВСУ говорят, что в Соледаре ведутся бои и украинские войска держат оборону

"В Соледаре идут бои, наши войска держат оборону... Враг специально разгоняет информационный "шум", пытаясь посеять среди украинского населения разочарование в своих Вооруженных силах. Этого не стоит делать, идет позиционная война. Бывает, ломается рисунок в ту или другую сторону. Небольшие отступы или маневры не стоит воспринимать как большое поражение", – сказал он.
Спикер подчеркнул, что оккупанты на протяжении всего периода войны делали много ложных заявлений, и призвал верить в ВСУ.
Череватый добавил, что украинские военные находятся в невероятно сложных погодных условиях и под постоянным огнем противника, однако держат оборону.
Заявление Череватого было сделано незадолго до того, как минобороны России в своей сводке заявило о якобы захвате Соледара.
Бои на участке фронта в районе городов Соледар и Бахмут Донецкой области идут уже несколько месяцев, однако в последние недели российские оккупационные войска усилили атаки и сосредоточились на попытке захвата населенных пунктов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января заявлял, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
8 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны.
Владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще 10 января утверждал, что оккупанты захватили Соледар, однако ВСУ опровергли эту информацию. Вечером 12 января спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что ведомство не может подтвердить захват Соледара российскими войсками, добавив, что США известно о продолжающихся оборонных операциях украинской армии в этом районе.
13 января заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Соледаре ночью продолжались бои.