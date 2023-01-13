В ВСУ говорят, что в Соледаре ведутся бои и украинские войска держат оборону

"В Соледаре идут бои, наши войска держат оборону... Враг специально разгоняет информационный "шум", пытаясь посеять среди украинского населения разочарование в своих Вооруженных силах. Этого не стоит делать, идет позиционная война. Бывает, ломается рисунок в ту или другую сторону. Небольшие отступы или маневры не стоит воспринимать как большое поражение", – сказал он.

Спикер подчеркнул, что оккупанты на протяжении всего периода войны делали много ложных заявлений, и призвал верить в ВСУ.

Череватый добавил, что украинские военные находятся в невероятно сложных погодных условиях и под постоянным огнем противника, однако держат оборону.

Заявление Череватого было сделано незадолго до того, как минобороны России в своей сводке заявило о якобы захвате Соледара.