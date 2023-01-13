Генштаб ВСУ: Оккупанты за сутки нанесли два ракетных и восемь авиаударов, продолжаются бои за Соледар

В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, оккупанты нанесли восемь авиационных ударов по позициям ВСУ.

Также российские войска совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, добавили в Генштабе ВСУ.

"Существует опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне обстреляли районы ряда населенных пунктов на восьми направлениях – слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.

"Продолжаются бои за Соледар [Донецкой области]", – указали в Генштабе ВСУ.