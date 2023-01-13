Генштаб ВСУ: Оккупанты за сутки нанесли два ракетных и восемь авиаударов, продолжаются бои за Соледар

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Кроме того, оккупанты нанесли восемь авиационных ударов по позициям ВСУ.
Также российские войска совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, добавили в Генштабе ВСУ.
"Существует опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне обстреляли районы ряда населенных пунктов на восьми направлениях – слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.
"Продолжаются бои за Соледар [Донецкой области]", – указали в Генштабе ВСУ.
С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января 2023 года рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.
10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.
В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала замминистра Анна Маляр.