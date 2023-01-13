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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Соледар, замена Суровикина Герасимовым, новое наступление россиян, ядерный удар по Франции от пропагандиста Соловьева. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время интервью Шустер говорил о боях вокруг Бахмута и Соледара в Донецкой области, подготовке россиян к новому наступлению, назначении главы Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим российским вторжением в Украину и как это может изменить стратегию армии РФ, призывах российского пропагандиста Владимира Соловьева нанести ядерный удар по Франции и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". С сентября 2019 до июля 2022 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина".

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