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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о санкциях против детей российских чиновников: Если бы дочь Геббельса училась в Лондоне и поддерживала нацизм – с трудом бы она там могла оставаться

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Шустер: Эти "новые русские" пофигисты. Пока у них есть деньги, пока они могут позволить себе развязный образ жизни для них "хоть потоп"
Шустер: Эти "новые русские" – пофигисты. Пока у них есть деньги, пока они могут позволить себе развязный образ жизни – для них "хоть потоп"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Журналист и телеведущий Савик Шустер предполагает, что страны Запада могут не задаваться вопросом введения санкций против детей российских высокопоставленных лиц. Об этом он рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я вообще над этим не думал. С одной стороны, дети не несут ответственность за родителей. И я думаю, что Запад руководствуется этим. Этически. С другой стороны, у Запада – я имею в виду у цивилизованного мира – я думаю, что это [...] даже мелко, думаю, что до этого даже руки у них не доходят. Я думаю, что они даже этим вопросом не задаются", – сказал Шустер. 

Журналистка отметила, что идею привлечения к ответственности детей российских высокопоставленных лиц озвучил российский юрист и блогер Марк Фейгин. Юрист предполагал, что Запад "может включить специальный механизм, который, скажем так, и на гуманитарном, и на экономическом, и на всех других уровнях приведет к катастрофе", в качестве примера приводил возможность ареста дочерей президента РФ Владимира Путина или его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. 

"Ну возьмем дочь Путина и пошлем ее в Зауралье. Ну и что? От этого меньше дронов будет летать в Украину? Я не знаю. Те люди, которые поддерживают Путина, или поддерживают его самых близких соратников, или поддерживают всех этих кровожадных людей, ведущих войну, – они, конечно, заслуживают наказания. Но наказания. Я бы этих людей просто наказывал – лишал всего. Но время от времени это же происходит. Мы это читаем: то сын, там, то дочь, там, что-то конфисковали, что-то сделали, кого-то закрыли, – отреагировал Шустер. – Реально, это сложный вопрос. Да. Наверное, Фейгин и прав. Если, к примеру, дочь Геббельса учится в Лондоне (кстати, такие случаи были, что дети нацистов учились в том числе в Лондоне), если она выступает против нацизма и против своего отца – это одно дело. Если она поддерживает отца и поддерживает нацизм – то это другое дело. Если она поддерживает отца и поддерживает нацизм – с трудом она будет оставаться в Лондоне. Это же для нее угроза жизни". 

Телеведущий обратил внимание на отношение современной российской элиты, как он сказал, – "новых русских". 

"Я думаю, что... зная немножко характер этой новой элиты, вот этих "новых русских", никакого отношения не имеющих к интеллектуалам, там, 17-го года. Эти "новые русские" – они пофигисты. Они просто настоящие пофигисты, и им совершенно все равно. Пока у них есть деньги, пока у них есть какие-то – ну, не знаю, яхты или не яхты – пока они могут [позволить] вести себе вот этот развязный образ жизни – им абсолютно все равно, им совершенно не важно, "да хоть потоп". Это серьезно", – отметил он. 

Шустер считает, что введение санкций против детей высокопоставленных лиц – серьезный вопрос, который нужно обсуждать публично. 

"Вот что делать с такими людьми? Если, скажем, журналист телеканала "Дождь" в Латвии говорит в эфире [об оккупантах, воюющих против Украины] "наша армия" – и за это лишают лицензии телеканал, то, наверное, надо делать тоже что-то с детьми этих высокопоставленных лиц. Если следовать какой-то логике. Но я не возьмусь даже отвечать. Надо подумать, это не так просто", – резюмировал он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни и о своих детях. Согласно официальной биографии, у него две дочери – Мария (1985) и Катерина (1986). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их взрослые фотографии, в официальной биографии российского президента указаны лишь их имена и годы рождения.

Министерство финансов США 6 апреля 2022 года опубликовало список санкций против России. В него, в частности, были включены Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которые были названы дочерьми Путина. Тихонова сейчас занимает пост замдиректора Института математических исследований сложных систем Московского государственного университета, а также руководит фондом "Национальное интеллектуальное развитие" и Центром национального интеллектуального резерва (обе структуры работают под брендом "Иннопрактика"). В июле 2022 года российские СМИ сообщили, что она стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, санкции, Дмитрий Песков, Марк Фейгин
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