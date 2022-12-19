Бывший спичрайтер Путина Галлямов: С точки зрения политики дочери Путина "сидят на кухне". В утешение он им дал грабить МГУ, еще что-то

"[Бывший президент СССР Михаил] Горбачев уже на этом погорел. Вот он вдруг взял и жену сделал политическим фактором. Даже не политическим, а медийным фактором. Он ее вытащил в публичное пространство – и в итоге прослыл подкаблучником. Россия до последнего момента оставалась достаточно консервативным обществом. И женщинам, женам во всяком случае, в публичном пространстве не было места", – сказал Галлямов.

Он отметил, что советские лидеры Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев нигде не появлялись со своими женами, Горбачев в этом плане был исключением.

"Но как только Горбачев жену свою вытащил, вся страна посмотрела... Сначала всем понравилось, все аплодировали: "Надо же, какой молодец..." А потом, когда стали его ругать и его популярность пошла вниз, в конце 80-х этот же фактор сделал его главной мишенью: "А он подкаблучник, слабак", – отметил политтехнолог.

Галлямов подчеркнул, что Путин является "носителем этой же системы координат", поэтому он считает, что появление рядом жены ослабит его.

"На это накладывается чекистская привычка маскировать все, накладывается понимание, что "врагов я нажил изрядное количество, пока президентствую, и чтобы их возможности мстить моим близким ограничить, надо максимально моих близких засекретить". С одной стороны, понимание политическое, что "я сам по себе полноценен – мне больше ничего не надо", второе – эта секретность, связанная с его собственными незаконными действиями и желанием оградить близких от возможных неприятностей. Надо понимать, чем архаичное традиционное общество отличается от общества модерна: как раз тем, что место женщины – в семье, на кухне, на женской половине дома. И Путин придерживается этой же точки зрения", – сказал политический эксперт.

Бацман возразила, что при этом старшие дочери Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова "не сидят на кухне, они занимают важные и денежные должности".

"С точки зрения политики, с точки зрения публичного политического процесса, они "сидят на кухне". При этом они же родные все-таки. Они-то не хотят сидеть на кухне. Они к нему приходят и говорят: "Папа, мы выросли, мы отучились. Нам надо делом заниматься". И вот он ищет компромисс между своим пониманием, что надо делать политику, и тем, что девчонкам надо чем-то заниматься. И он им дал в утешение: "Значит, МГУ грабьте", еще что-то. Катерина Тихонова возглавила в РСПП (Российском союзе промышленников и предпринимателей. – "ГОРДОН") комиссию по импортозамещению, инновациям. Что-то такое", – сказал Галлямов.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube