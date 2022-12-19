ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший спичрайтер Путина Галлямов: С точки зрения политики дочери Путина "сидят на кухне". В утешение он им дал грабить МГУ, еще что-то

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
По мнению Галлямова, Путин придерживается точки зрения, что "место женщины в семье, на кухне, на женской половине дома"
По мнению Галлямова, Путин придерживается точки зрения, что "место женщины – в семье, на кухне, на женской половине дома" 
Фото: EPA

Скрывать информацию о семье и личной жизни – абсолютно в духе российской политической традиции, здесь поведение президента России Владимира Путина не является исключением. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, который в 2008–2010 годах был одним из спичрайтеров Путина.

"[Бывший президент СССР Михаил] Горбачев уже на этом погорел. Вот он вдруг взял и жену сделал политическим фактором. Даже не политическим, а медийным фактором. Он ее вытащил в публичное пространство – и в итоге прослыл подкаблучником. Россия до последнего момента оставалась достаточно консервативным обществом. И женщинам, женам во всяком случае, в публичном пространстве не было места", – сказал Галлямов.

Он отметил, что советские лидеры Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев нигде не появлялись со своими женами, Горбачев в этом плане был исключением.

"Но как только Горбачев жену свою вытащил, вся страна посмотрела... Сначала всем понравилось, все аплодировали: "Надо же, какой молодец..." А потом, когда стали его ругать и его популярность пошла вниз, в конце 80-х этот же фактор сделал его главной мишенью: "А он подкаблучник, слабак",  отметил политтехнолог.

Галлямов подчеркнул, что Путин является "носителем этой же системы координат", поэтому он считает, что появление рядом жены ослабит его.

"На это накладывается чекистская привычка маскировать все, накладывается понимание, что "врагов я нажил изрядное количество, пока президентствую, и чтобы их возможности мстить моим близким ограничить, надо максимально моих близких засекретить". С одной стороны, понимание политическое, что "я сам по себе полноценен – мне больше ничего не надо", второе – эта секретность, связанная с его собственными незаконными действиями и желанием оградить близких от возможных неприятностей. Надо понимать, чем архаичное традиционное общество отличается от общества модерна: как раз тем, что место женщины – в семье, на кухне, на женской половине дома. И Путин придерживается этой же точки зрения", – сказал политический эксперт.

Бацман возразила, что при этом старшие дочери Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова "не сидят на кухне, они занимают важные и денежные должности".

"С точки зрения политики, с точки зрения публичного политического процесса, они "сидят на кухне". При этом они же родные все-таки. Они-то не хотят сидеть на кухне. Они к нему приходят и говорят: "Папа, мы выросли, мы отучились. Нам надо делом заниматься". И вот он ищет компромисс между своим пониманием, что надо делать политику, и тем, что девчонкам надо чем-то заниматься. И он им дал в утешение: "Значит, МГУ грабьте", еще что-то. Катерина Тихонова возглавила в РСПП (Российском союзе промышленников и предпринимателей"ГОРДОН"комиссию по импортозамещению, инновациям. Что-то такое", – сказал Галлямов. 

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их взрослые фотографии, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и годы рождения женщин.

Министерство финансов США 6 апреля опубликовало список санкций против России. В него, в частности, были включены Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которые были названы дочерями Путина. "Тихонова – технический руководитель, чья работа поддерживает правительство РФ и оборонную промышленность. Воронцова руководит финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина", – говорилось в сообщении.

Тихонова занимает пост замдиректора Института математических исследований сложных систем Московского государственного университета, а также руководит фондом "Национальное интеллектуальное развитие" и Центром национального интеллектуального резерва (обе структуры работают под брендом "Иннопрактика"). В июле 2022 года РБК сообщило, что она стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при РСПП.

Воронцова, как выяснило Bloomberg, является совладелицей компании "Номеко", которая занимается преимущественно частным инвестиционным проектом в сфере здравоохранения в России. Она также занимает должность заместителя декана факультета фундаментальной медицины МГУ. 

Против Тихоновой и Воронцовой, кроме США, санкции ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония и Украина.

По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с бывшей российской гимнасткой, олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина. Кроме того, по информации российских СМИ, у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которую в 2003 году родила жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Иосиф Сталин, Михаил Горбачев, Алеся Бацман, Катерина Тихонова, Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Мария Воронцова, Аббас Галлямов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
Grosu после расставания с бойфрендом из РФ переехала в США
Grosu после расставания с бойфрендом из РФ переехала в США
"После нашего разговора у меня появилось абсолютное понимание, что мы победим". Джамала рассказала подробности встречи с Байденом
"После нашего разговора у меня появилось абсолютное понимание, что мы победим". Джамала рассказала подробности встречи с Байденом
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото
  "Русофоб сдох". В новой серии "Масяни" показали смерть Путина
  "Русофоб сдох". В новой серии "Масяни" показали смерть Путина
Волонтеры создали елочные украшения с изображением Залужного в поддержку ВСУ. Фото
Волонтеры создали елочные украшения с изображением Залужного в поддержку ВСУ. Фото
Рианна впервые показала семимесячного сына. Видео
Рианна впервые показала семимесячного сына. Видео
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023"
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023"
Стало известно, сколько украинцев проголосовало в "Дії" за финалистов нацотбора на "Евровидение 2023"
Стало известно, сколько украинцев проголосовало в "Дії" за финалистов нацотбора на "Евровидение 2023"
Украина стала первой страной, которая выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023"
Украина стала первой страной, которая выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023"
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину (95505)
2
"Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео (37497)
3
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото (30384)
4
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет (26113)
5
35-летняя Никитюк снялась в военной форме (25180)
6
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (19672)
7
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото (12457)
8
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (10751)
 
 
 
 