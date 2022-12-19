Бывший спичрайтер Путина Галлямов: С точки зрения политики дочери Путина "сидят на кухне". В утешение он им дал грабить МГУ, еще что-то

"[Бывший президент СССР Михаил] Горбачев уже на этом погорел. Вот он вдруг взял и жену сделал политическим фактором. Даже не политическим, а медийным фактором. Он ее вытащил в публичное пространство – и в итоге прослыл подкаблучником. Россия до последнего момента оставалась достаточно консервативным обществом. И женщинам, женам во всяком случае, в публичном пространстве не было места", – сказал Галлямов.
Он отметил, что советские лидеры Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев нигде не появлялись со своими женами, Горбачев в этом плане был исключением.
"Но как только Горбачев жену свою вытащил, вся страна посмотрела... Сначала всем понравилось, все аплодировали: "Надо же, какой молодец..." А потом, когда стали его ругать и его популярность пошла вниз, в конце 80-х этот же фактор сделал его главной мишенью: "А он подкаблучник, слабак", – отметил политтехнолог.
Галлямов подчеркнул, что Путин является "носителем этой же системы координат", поэтому он считает, что появление рядом жены ослабит его.
"На это накладывается чекистская привычка маскировать все, накладывается понимание, что "врагов я нажил изрядное количество, пока президентствую, и чтобы их возможности мстить моим близким ограничить, надо максимально моих близких засекретить". С одной стороны, понимание политическое, что "я сам по себе полноценен – мне больше ничего не надо", второе – эта секретность, связанная с его собственными незаконными действиями и желанием оградить близких от возможных неприятностей. Надо понимать, чем архаичное традиционное общество отличается от общества модерна: как раз тем, что место женщины – в семье, на кухне, на женской половине дома. И Путин придерживается этой же точки зрения", – сказал политический эксперт.
Бацман возразила, что при этом старшие дочери Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова "не сидят на кухне, они занимают важные и денежные должности".
"С точки зрения политики, с точки зрения публичного политического процесса, они "сидят на кухне". При этом они же родные все-таки. Они-то не хотят сидеть на кухне. Они к нему приходят и говорят: "Папа, мы выросли, мы отучились. Нам надо делом заниматься". И вот он ищет компромисс между своим пониманием, что надо делать политику, и тем, что девчонкам надо чем-то заниматься. И он им дал в утешение: "Значит, МГУ грабьте", еще что-то. Катерина Тихонова возглавила в РСПП (Российском союзе промышленников и предпринимателей. – "ГОРДОН") комиссию по импортозамещению, инновациям. Что-то такое", – сказал Галлямов.
Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью
Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их взрослые фотографии, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и годы рождения женщин.
Министерство финансов США 6 апреля опубликовало список санкций против России. В него, в частности, были включены Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которые были названы дочерями Путина. "Тихонова – технический руководитель, чья работа поддерживает правительство РФ и оборонную промышленность. Воронцова руководит финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина", – говорилось в сообщении.
Тихонова занимает пост замдиректора Института математических исследований сложных систем Московского государственного университета, а также руководит фондом "Национальное интеллектуальное развитие" и Центром национального интеллектуального резерва (обе структуры работают под брендом "Иннопрактика"). В июле 2022 года РБК сообщило, что она стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при РСПП.
Воронцова, как выяснило Bloomberg, является совладелицей компании "Номеко", которая занимается преимущественно частным инвестиционным проектом в сфере здравоохранения в России. Она также занимает должность заместителя декана факультета фундаментальной медицины МГУ.
Против Тихоновой и Воронцовой, кроме США, санкции ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония и Украина.
По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с бывшей российской гимнасткой, олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина. Кроме того, по информации российских СМИ, у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которую в 2003 году родила жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих.