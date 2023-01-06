Фейгин: Есть историческая ирония в том, что внучка Путина носит фамилию Зеленская

Он напомнил, что, по данным журналистских расследований, младшая дочь Путина Катерина Тихонова состоит в отношениях с российским балетмейстером Игорем Зеленским.

"Какая ирония судьбы, что у Путина внучка с фамилией Зеленская!" – сказала Бацман.

"Да! И не будет дедушку любить. Скажет: "Дедушка, ты сука", – согласился Фейгин. – Ирония историческая есть во всем".

Разговор о Тихоновой зашел во время обсуждения темы, как Запад может повлиять на окончание войны России против Украины.

Фейгин сказал, что представители российской элиты "рассказывают что-то про Китай, что "мы тут с [главой КНР] Си Цзиньпином будем в десна целоваться", но на самом деле всегда жили и стремились жить в Европе. Тихонова, напомнил юрист, тоже жила в Германии, где у ее избранника, Зеленского, был контракт – до полномасштабного вторжения России в Украину он был художественным руководителем Баварского государственного балета.

"Говорят, что Тихонова, которая бегает за этим Зеленским, – не затем Зеленским [что вы подумали] – [жила в Германии]. Там у нее какой-то хахаль, от которого она дитя родила, и они в Мюнхене шатаются. Потом, я был на юге Франции, подходил к ее дому, вилле "Катерина". Она на границе Англета и Биаррица. Она действительно арестована, но бог его знает, ездит туда кто-то или нет. Говорят, там целая сеть домов в этом районе, на юго-западе Франции, [которая им принадлежит]. Они там на [подставное лицо] Васю Пряникова зарегистрированы", – сказал Фейгин.

Он предположил, что у Запада есть рычаги воздействия на Россию, в том числе на российскую элиту.

"Запад может включить специальный механизм, который, скажем так, и на гуманитарном, и на экономическом, и на всех других уровнях приведет к катастрофе. Не знаю – дочку [пресс-секретаря Путина Дмитрия] Пескова арестовать или дочку Путина... У Запада гораздо больше механизмов воздействия, чем он применяет. Гораздо больше", – убежден блогер.

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