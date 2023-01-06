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Фейгин: Есть историческая ирония в том, что внучка Путина носит фамилию Зеленская

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Фейгин: Внучка Путина не будет дедушку любить. Скажет: "Дедушка, ты сука"
Фейгин: Внучка Путина не будет дедушку любить. Скажет: "Дедушка, ты сука"
Фото: Mark Feygin / Facebook

Есть "историческая ирония" в том, что внучка президента России Владимира Путина носит такую же фамилию, как и у его врага – президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

Он напомнил, что, по данным журналистских расследований, младшая дочь Путина Катерина Тихонова состоит в отношениях с российским балетмейстером Игорем Зеленским.

"Какая ирония судьбы, что у Путина внучка с фамилией Зеленская!" – сказала Бацман.

"Да! И не будет дедушку любить. Скажет: "Дедушка, ты сука", – согласился Фейгин. – Ирония историческая есть во всем". 

Разговор о Тихоновой зашел во время обсуждения темы, как Запад может повлиять на окончание войны России против Украины.

Фейгин сказал, что представители российской элиты "рассказывают что-то про Китай, что "мы тут с [главой КНР] Си Цзиньпином будем в десна целоваться", но на самом деле всегда жили и стремились жить в Европе. Тихонова, напомнил юрист, тоже жила в Германии, где у ее избранника, Зеленского, был контракт – до полномасштабного вторжения России в Украину он был художественным руководителем Баварского государственного балета. 

"Говорят, что Тихонова, которая бегает за этим Зеленским, – не затем Зеленским [что вы подумали] – [жила в Германии]. Там у нее какой-то хахаль, от которого она дитя родила, и они в Мюнхене шатаются. Потом, я был на юге Франции, подходил к ее дому, вилле "Катерина". Она на границе Англета и Биаррица. Она действительно арестована, но бог его знает, ездит туда кто-то или нет. Говорят, там целая сеть домов в этом районе, на юго-западе Франции, [которая им принадлежит]. Они там на [подставное лицо] Васю Пряникова зарегистрированы",  – сказал Фейгин. 

Он предположил, что у Запада есть рычаги воздействия на Россию, в том числе на российскую элиту. 

"Запад может включить специальный механизм, который, скажем так, и на гуманитарном, и на экономическом, и на всех других уровнях приведет к катастрофе. Не знаю – дочку [пресс-секретаря Путина Дмитрия] Пескова арестовать или дочку Путина... У Запада гораздо больше механизмов воздействия, чем он применяет. Гораздо больше", – убежден блогер. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни и о своих детях. Согласно официальной биографии, у него две дочери – Мария (1985) и Катерина (1986). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их взрослые фотографии, в официальной биографии российского президента указаны лишь их имена и годы рождения.

Министерство финансов США 6 апреля 2022 года опубликовало список санкций против России. В него, в частности, были включены Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которые были названы дочерьми Путина. Тихонова сейчас занимает пост замдиректора Института математических исследований сложных систем Московского государственного университета, а также руководит фондом "Национальное интеллектуальное развитие" и Центром национального интеллектуального резерва (обе структуры работают под брендом "Иннопрактика"). В июле 2022 года российские СМИ сообщили, что она стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Тихонова ранее была замужем за российским бизнесменом Кириллом Шамаловым. По информации Reuters, их свадьба состоялась в 2013 году. В 2016 году Шамалов стал долларовым миллиардером. Агентство Bloomberg в январе 2018 года сообщило, что Шамалов и Тихонова расстались. В мае 2022 года СМИ впервые рассказали, что у Тихоновой новый избранник – Зеленский. Когда начались их отношения, журналистам выяснить не удалось, но, по данным расследования "Настоящего времени" и ряда других СМИ, уже в 2017 году в балетных коллективах Москвы ходили слухи, что "Зеленский – любовник дочери Путина". Известно, что у пары в 2017 году родилась дочь.

Зеленского после нападения России на Украину уволили из Баварского государственного балета.  

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, Марк Фейгин, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, война России против Украины, Катерина Тихонова, Игорь Зеленский
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