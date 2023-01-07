Абрамович перед вторжением РФ в Украину переписал на своих детей миллиардные трасты – СМИ

По данным СМИ, общая номинальная стоимость компаний всех активов, переписанных на детей Абрамовича, составила около $4 млрд Фото: EPA

Журналисты ссылаются на утечки данных из кипрской компании, обслуживающей офшоры Абрамовича. Согласно им, реорганизацию офшоров он начал 4 февраля. К 24 февраля – дню начала военного вторжения – Абрамович уже был исключен из числа бенефициаров двух офшорных компаний, а бенефициарами еще восьми стали его семеро детей, младшему из которых девять лет.

Как отмечает The Guardian, общая номинальная стоимость компаний всех активов, переписанных на детей Абрамовича, составила около $4 млрд, хотя реальная стоимость может быть и выше.

В активы офшорных трастов Абрамовича на Кипре и Джерси входят акции крупных компаний, а также элитная недвижимость и яхты. Детям бизнесмена теперь принадлежит от 51% до 100% этих активов. Законы Великобритании и ЕС позволяют замораживать активы лиц, попавших под санкции, только в тех случаях, если лицу принадлежит более 50% компании.