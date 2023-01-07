Абрамович перед вторжением РФ в Украину переписал на своих детей миллиардные трасты – СМИ

Журналисты ссылаются на утечки данных из кипрской компании, обслуживающей офшоры Абрамовича. Согласно им, реорганизацию офшоров он начал 4 февраля. К 24 февраля – дню начала военного вторжения – Абрамович уже был исключен из числа бенефициаров двух офшорных компаний, а бенефициарами еще восьми стали его семеро детей, младшему из которых девять лет.
Как отмечает The Guardian, общая номинальная стоимость компаний всех активов, переписанных на детей Абрамовича, составила около $4 млрд, хотя реальная стоимость может быть и выше.
В активы офшорных трастов Абрамовича на Кипре и Джерси входят акции крупных компаний, а также элитная недвижимость и яхты. Детям бизнесмена теперь принадлежит от 51% до 100% этих активов. Законы Великобритании и ЕС позволяют замораживать активы лиц, попавших под санкции, только в тех случаях, если лицу принадлежит более 50% компании.
Абрамович, согласно данным российского Forbes, занимает 17-е место в списке самых богатых людей России. Его имущество оценивается в $6,9 млрд.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину против Абрамовича как человека из ближнего круга президента РФ Путина ввели санкции Великобритания и Европейский союз. Канада начала в декабре конфискацию его активов.
США не вводили против него ограничений. По данным СМИ, в марте президент Украины Владимир Зеленский лично советовал президенту США Джо Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича, ожидая, что тот может помочь в переговорах между Украиной и РФ.
По данным источников западных СМИ, Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны. Участие Абрамовича в переговорах подтверждал и Зеленский. В Офисе президента Украины говорили, что он "крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями". Кроме того, согласно снимкам, опубликованным агентством ЕРА, Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции.
Бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин рассказывал, что Абрамович вхож к президенту РФ и "может с ним говорить о чем угодно". Абрамович, без сомнения, один из самых крупных его кошельков, если не самый крупный. У них доверительные отношения, отмечает миллиардер.