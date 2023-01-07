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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: В окружении Путина есть люди, которым не нужна война с Украиной. Решатся ли они повлиять на государственную политику? Думаю, Запад их к этому подводит

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Фейгин считает российских олигархов трусливыми
Фейгин считает российских олигархов трусливыми
Фото: mark_feygin / Instagram

Российские олигархи, против которых ввели международные санкции, в той или иной мере несут ответственность за действия президента РФ Владимира Путина в отношении войны с Украиной. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Дураку понятно, что все они имеют то или иное, косвенное или прямое отношение к тому, что делает Кремль. Безусловно, он обеспечивает их финансово, кого – еще каким-то образом. И отделить, отслоить: "мы барыги, а не политические решения или силовой аппарат, принимающий решения", – часто невозможно. Потому что это все настолько тесно переплетено", – сказал он.

Юрист отметил, что в этом плане в российском обществе "одно вытекает из другого".

"На самом деле там, в Европе, тоже дураков нет, они прекрасно понимают, как коррупционные механизмы государственного управления в России работают. Это о чем свидетельствует? Эти люди, в принципе, в общем – вне зависимости от того, что делает Кремль. Воюет – и воюет, лишь бы на них не сказывалось. А на них это сказывается: им морозят активы, им запрещают въезд в страны ЕС", – объяснил Фейгин.

По его словам, у российских олигархов на Западе "дома, дворцы, у них яхты, самолеты – в основном в Швейцарии".

"Сейчас с этим проблемы. Конечно, они бы хотели это изменить. В принципе, какому-то отдельно взятому [бизнесмену Роману] Абрамовичу война эта не нужна. Ему лично. Потому что, честно говоря, денег украсть – так он бы и без войны их украл. [...] Что, он не прожил бы, что ли, без украинской территории, без войны? Ему это не надо. И я думаю, что критическая масса подобных людей – она в окружении Путина есть. Решатся ли они каким-то образом повлиять на государственную политику, на ведение войны? В настоящем виде я не вижу. Но я думаю, что их к этому подводят", – считает Фейгин.

Он подчеркнул, что "Запад активно их заставляет", и описал, как это может происходить.

"Знаете что? Вы хотите снятия санкций, вы хотите того-сего, пятого-десятого? Ну тогда решайте вопрос". – "А мы не можем. Мы не влияем". – "Тогда ничего не будет. Значит, все ваши активы будут у какого-то [миллиардера Михаила] Фридмана заморожены". Шутки шутками, а говорят, там под 10 миллиардов. И все заморозили: счета и компании и все его дома в Лондоне и так далее", – объяснил Фейгин.

По его словам, у пострадавших от санкций российских бизнесменов есть и недовольство, и желание избавиться от подобных проблем.

"Вопрос – что надо рисковать, а эти люди – они же трусливые, они же никогда ничем не рисковали. А всем рассказывают сказки: "Мы прошли 90-е, мы такое-сякое... Да мы готовы то и другое". А на самом деле они были просто трусливыми шестерками. В основном стучали и работали с Лубянкой. Вот и все, и никакого ответа здесь нет", – подчеркнул Фейгин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

28 февраля, после полномасштабного вторжения России в Украину, Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе против Фридмана, из-за тесных связей с российскими властями. Бизнесмен также находится под персональными санкциями Великобритании, где он проживает, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины. Фридман оспорил санкции ЕС в суде.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев назвал Фридмана в числе людей, которые финансировали Путина, "шпиговали деньгами и прочим, лишь бы сохраниться".

Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд (11-я строчка в рейтинге самых богатых россиян). По данным The Wall Street Journal, бизнесмен предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, коррупция, санкции, война, бизнес, Михаил Фридман, Марк Фейгин, вторжение, Алеся Бацман, олигархи, война России против Украины, блогер, бизнесмен
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