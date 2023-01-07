Фейгин: Меня переворачивает, что борьбой с ЛГБТ в России занимаются п...дорасы. Этой темой в Кремле в основном заправляют геи

Фейгин заявил, что в плане ЛГБТ в Кремле "кто балуется, кто практикует" Фото: Марк Фейгин (Mark Feygin) | Facebook

"Понимание такое: что это должна быть авторитарно-пирамидально устроенная система тирании. Политическая демократия – это все заслуги Запада, это "тлетворное влияние": "родитель один", "родитель два" – со всем набором, там, от ЛГБТ. Притом что в основном все геи, кстати, заправляют этим всем в Кремле", – сказал он.

По словам блогера, сам он ничего против геев не имеет.

"Я вообще безразлично отношусь. Ни разу не гомофоб. Но я к тому, что меня переворачивает от того, что борьбой с ЛГБТ занимаются п...дорасы", – отметил Фейгин.

На вопрос, "кто из известных в Кремле такие", он ответил, что "все".

"Кто балуется, кто практикует. Ну, это известно: и [спикер Госдумы РФ Вячеслав] Володин, и, так сказать, разные слухи ходили о [спецпредставителе президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергее] Иванове, генерале, который бывший глава минобороны. [...] Там есть просто целое лобби. Вы понимаете? И про [бывшего премьера РФ Сергея] Степашина много чего рассказывают", – объяснил Фейгин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube