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МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Один из пленных российских военнослужащих из какой-то глухой дыры сказал: "А что плохого в туалете на улице? Зато не пахнет в доме". Вы понимаете, какой это уровень?

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Фейгин: Идиоты даже не понимают, что комфорт это всего лишь результат прогресса. Люди раньше в пещерах жили, можно вернуться к этому состоянию
Фейгин: Идиоты даже не понимают, что комфорт – это всего лишь результат прогресса. Люди раньше в пещерах жили, можно вернуться к этому состоянию
Фото: Mark Feygin / Facebook

В российском обществе долгое время насаждалась политика "социального понижения", поэтому многие граждане вообще не стремятся к комфортной жизни и считают нормой, когда, например, туалет находится на улице. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Мне кажется, что "русский мир" можно охарактеризовать одной фразой – "очко на улице", – сказала журналистка.

Фейгин рассказал, что недавно смотрел интервью с одним из захваченных в плен в Украине российских военнослужащих, который говорил о туалетах в России (блогер сказал, что интервью записал Владимир Золкин, на самом деле это интервью Любомира Ференца с пленным российским оккупантом Денисом Прониным из Тамбовской области, оно опубликовано в YouTube). 

https://www.facebook.com/maks7kiev/videos/1217008178861450/

"Военнослужащий из какой-то глухой дыры сказал: "А что плохого в том, что туалет на улице". – "Ну как? Сраке холодно". – "Зато не пахнет в доме". Вот вы понимаете, какой это уровень? Я думаю: эх ты, это же какое образование у тебя? Нужно обязательное среднее. Ощущения этические, эстетические, откуда они внушены? Вам кто это все рассказал? Я просто пытаюсь понять. А это социальное понижение. Их перевели на этот разряд, и они считают, что так жить хорошо", – сказал Фейгин.

В интернете можно найти много видео, на которых жители России рассказывают, что жить без удобств неплохо, ведь рядом – красивая природа, продолжил блогер. 

"Сколько угодно вы найдете русских видео, где говорят: "Да мы как живем-то! Деревянный дом, тут речка Кама течет. Да, туалет на улице, так хорошо! Летом вообще жарко. Какие кондиционеры? Мы даже не знаем, что это такое". Идиоты даже не понимают, что комфорт – это всего лишь результат прогресса. Люди раньше в пещерах жили, наскальные надписи, рисунки [делали], живых животных жрали, потому что огня не было. Можно вернуться к этому состоянию. Архаика, она это допускает. И им еще говорят [российские пропагандисты], что "архаика – это хорошо, вы долго живете вообще, нужно осмысленно умереть". Ну если вот в таком ценностном ориентире "русский мир" находится – ок", – сказал Фейгин. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В 2022 году в России за чертой бедности жило около 17,2 млн человек (11,8% населения), сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата. Это значит, что их доходы, по официальным данным, ниже прожиточного минимума, в конце 2022 года в России он составлял 13 919 руб. (по курсу НБУ это около 7 тыс. грн).

Агентство РБК в 2019 году сообщало со ссылкой на данные Росстата (более новых данных найти не удалось), что в России у более чем 22% домохозяйств нет доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует. 

Замдиректора центра управления ЖКХ Российской академии народного хозяйства и государственной службы Евгений Блех сказал в комментарии агентству, что сельское население в России живет без канализации, нормального водопровода и часто без централизованного газоснабжения. "Все ЖКХ, что в городах, что в сельской местности финансируется по остаточному принципу. Так было, есть и будет долгие годы", – отметил он. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Марк Фейгин, пленные, Алеся Бацман, ЖКХ, война России против Украины, канализация, туалет, русский мир, Владимир Золкин
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