Фейгин: Один из пленных российских военнослужащих из какой-то глухой дыры сказал: "А что плохого в туалете на улице? Зато не пахнет в доме". Вы понимаете, какой это уровень?

Фейгин: Идиоты даже не понимают, что комфорт – это всего лишь результат прогресса. Люди раньше в пещерах жили, можно вернуться к этому состоянию Фото: Mark Feygin / Facebook

"Мне кажется, что "русский мир" можно охарактеризовать одной фразой – "очко на улице", – сказала журналистка.

Фейгин рассказал, что недавно смотрел интервью с одним из захваченных в плен в Украине российских военнослужащих, который говорил о туалетах в России (блогер сказал, что интервью записал Владимир Золкин, на самом деле это интервью Любомира Ференца с пленным российским оккупантом Денисом Прониным из Тамбовской области, оно опубликовано в YouTube).

"Военнослужащий из какой-то глухой дыры сказал: "А что плохого в том, что туалет на улице". – "Ну как? Сраке холодно". – "Зато не пахнет в доме". Вот вы понимаете, какой это уровень? Я думаю: эх ты, это же какое образование у тебя? Нужно обязательное среднее. Ощущения этические, эстетические, откуда они внушены? Вам кто это все рассказал? Я просто пытаюсь понять. А это социальное понижение. Их перевели на этот разряд, и они считают, что так жить хорошо", – сказал Фейгин.

В интернете можно найти много видео, на которых жители России рассказывают, что жить без удобств неплохо, ведь рядом – красивая природа, продолжил блогер.

"Сколько угодно вы найдете русских видео, где говорят: "Да мы как живем-то! Деревянный дом, тут речка Кама течет. Да, туалет на улице, так хорошо! Летом вообще жарко. Какие кондиционеры? Мы даже не знаем, что это такое". Идиоты даже не понимают, что комфорт – это всего лишь результат прогресса. Люди раньше в пещерах жили, наскальные надписи, рисунки [делали], живых животных жрали, потому что огня не было. Можно вернуться к этому состоянию. Архаика, она это допускает. И им еще говорят [российские пропагандисты], что "архаика – это хорошо, вы долго живете вообще, нужно осмысленно умереть". Ну если вот в таком ценностном ориентире "русский мир" находится – ок", – сказал Фейгин.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube