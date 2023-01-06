Фейгин: Даже Рогозину порезали очко на дне рождения в Донецке, а не в окопе или под Бахмутом. Ряженка ты!

Речь о Рогозине зашла во время обсуждения поведения российской элиты, в том числе российских пропагандистов. Фейгин обратил внимание, что они призывают россиян ехать на войну в Украину, но сами не готовы умирать за Родину.
"Даже очко Рогозина – единственного из них пострадавшего – порезали, когда он праздновал день рождения в Донецке. А чего не в окопе, чего не под Бахмутом? Почему ты не там получил это сексуальное ранение? Вот просто интересно. Он вместе с женой находится в ресторане и себя героем каким-то мнит, показывает: "Да вы что! Я тут иду до конца, я такой-сякой". Ряженка ты! Да и все. И не надо себя изображать таким цветущим воином", – сказал Фейгин.
Он считает, что публичные лица, призывающие россиян идти умирать, должны сами показать пример и отправиться на фронт.
"Пожалуйста, мы же вам не запрещаем, отправляйтесь [на фронт]. Офицеры ВСУ уже покуривают и ожидают вас, [реактивные системы залпового огня] HIMARS уже заряжены", – отметил блогер.
В этом контексте он сравнил поведение нынешней российской элиты и поведение советской во время Второй мировой войны и напомнил, что сыновья бывших лидеров СССР Иосифа Сталина и Никиты Хрущева участвовали в боевых действиях. Сын Сталина Яков Джугашвили погиб в 1943 году при попытке бегства из немецкого концлагеря. Сын Хрущева Леонид Хрущев был военным летчиком, его самолет был сбит в 1943 году, точные обстоятельства его смерти остаются неизвестными.
Рогозин в 2018–2022 годах был генеральным директором российской государственной корпорации "Роскосмос". 15 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о его увольнении. В Кремле, как сообщило агентство РБК, обещали "своевременно трудоустроить" Рогозина и говорили, что без работы он не останется.
Российские СМИ писали, что Кремль хочет создать из оккупированных территорий Украины (Крыма, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей) "Крымский федеральный округ" и назначить Рогозина полномочным представителем президента России. Однако о каких-либо назначениях Рогозина так и не сообщалось, а в ноябре он заявил, что возглавил "группу военных советников", которые оказывают боевикам "ДНР" и "ЛНР" "военно-техническую поддержку". Рогозин в своем Telegram регулярно комментирует ситуацию на фронте, выкладывает фотографии из оккупированных регионов Украины, которые он посещает.
21 декабря при обстреле ресторана "Шеш-Беш" в оккупированном Донецке, где праздновал день рождения Рогозин, погибли два человека, еще пятеро ранены. Рогозин, по данным СМИ и Telegram-каналов, получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.
26 декабря Рогозин сообщил, что готовится к операции. "Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать – тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]", – рассказал он. О ранениях в другие части тела Рогозин не упоминал. 4 января Рогозин сообщил, что осколок из его тела вытащили. "Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", – заявил Рогозин.