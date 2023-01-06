Фейгин: Даже Рогозину порезали очко на дне рождения в Донецке, а не в окопе или под Бахмутом. Ряженка ты!

Фейгин удивился, что Рогозин (на фото) получил "сексуальное ранение" в Донецке, а не на передней линии фронта Фото: РОГОZИН / Telegram

Речь о Рогозине зашла во время обсуждения поведения российской элиты, в том числе российских пропагандистов. Фейгин обратил внимание, что они призывают россиян ехать на войну в Украину, но сами не готовы умирать за Родину.

"Даже очко Рогозина – единственного из них пострадавшего – порезали, когда он праздновал день рождения в Донецке. А чего не в окопе, чего не под Бахмутом? Почему ты не там получил это сексуальное ранение? Вот просто интересно. Он вместе с женой находится в ресторане и себя героем каким-то мнит, показывает: "Да вы что! Я тут иду до конца, я такой-сякой". Ряженка ты! Да и все. И не надо себя изображать таким цветущим воином", – сказал Фейгин.

Он считает, что публичные лица, призывающие россиян идти умирать, должны сами показать пример и отправиться на фронт.

"Пожалуйста, мы же вам не запрещаем, отправляйтесь [на фронт]. Офицеры ВСУ уже покуривают и ожидают вас, [реактивные системы залпового огня] HIMARS уже заряжены", – отметил блогер.

В этом контексте он сравнил поведение нынешней российской элиты и поведение советской во время Второй мировой войны и напомнил, что сыновья бывших лидеров СССР Иосифа Сталина и Никиты Хрущева участвовали в боевых действиях. Сын Сталина Яков Джугашвили погиб в 1943 году при попытке бегства из немецкого концлагеря. Сын Хрущева Леонид Хрущев был военным летчиком, его самолет был сбит в 1943 году, точные обстоятельства его смерти остаются неизвестными.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube