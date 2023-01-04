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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рогозин отправил послу Франции осколок, который извлекли из него после ранения в Донецке, попросил передать его Макрону и пригрозил ответственностью

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Рогозин настаивает, что был ранен на Донбассе в результате применения французского оружия, и просит сообщить Макрону о своем недовольстве
Рогозин настаивает, что был ранен на Донбассе в результате применения французского оружия, и просит сообщить Макрону о своем недовольстве
Фото: russian.rt.com

Экс-глава "Роскосмоса", называющий себя "российским военным советником" на Донбассе, Дмитрий Рогозин, который недавно получил ранение в ресторане в Донецке во время празднования дня рождения, отправил осколок, извлеченный из его шеи врачами, послу Франции в РФ Пьеру Леви.

Об этом 4 января сообщает в Telegram российское пропагандистское агентство "РИА Новости". Текст письма, которое было отправлено французским дипломатам вместе с осколком, Рогозин обнародовал в Telegram.

Рогозин утверждает, что был ранен в результате выстрела из самоходной артиллерийской установки Caesar – одной из тех, которые Франция предоставила Украине в качестве военной помощи.

"Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать [президенту Франции] Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО на Донбассе", – заявил экс-глава "Роскосмоса".

Бывший глава "Роскосмоса" также заявил французскому послу, что "официальный Париж предал дело великого [бывшего президента Франции, генерала Шарля] де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе" и что Франция "подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством".

Рогозин написал, что "сотни людей" убиты на Донбассе якобы "французским оружием и французскими наемниками".

"Надеюсь, вы [господин посол] понимаете меру своей личной ответственности за эти убийства! Вы же чрезвычайный и полномочный представитель Пятой республики, вам и отвечать", – резюмировал он.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram предлагает Рогозину подумать, прежде чем расставаться с осколком произведенного во Франции (как считает экс-глава "Роскосмоса") снаряда.

"На месте рашиста разбрасываться такими сувенирами не стоило бы. Учитывая уровень санкций, неизвестно, когда ему предстоит подержать в руках еще хоть что-то зарубежное и качественное", – пишет Геращенко.

Контекст:

21 декабря при обстреле ресторана "Шеш-беш" в оккупированном Донецке, где праздновал день рождения Рогозин, погибли два человека, еще пятеро ранены.

Рогозин, по данным СМИ и Telegram-каналов, получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

26 декабря Рогозин сообщил, что готовится к операции: "Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать – тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]". О ранениях в другие части тела Рогозин не упоминал.

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