Фейгин о взрывах на российских аэродромах: Украина совершенно не обязана официально признавать свое авторство. Ей восемь лет рассказывали, что "их там нет". Это алаверды

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.
Он добавил, что "в отдельных случаях это группы ДРГ действуют".
"Украина совершенно не обязана официально признавать этого авторства. А с чего бы это? Вон, восемь лет ей рассказывали "их там нет". Ну вот это алаверды такое. "Вы считайте как хотите, а мы делали то, что делаем, и будем делать то, что будем делать. А как и кто, и что, заранее анонсировать мы не будем". Поэтому как бы это вопрос... Я понимаю, что это Украина делает, но это не меняет ничего", – отметил Фейгин.
По его словам, хотя Украина "на себя ответственность не берет", но эти взрывы, "безусловно, являются ответом на действия Москвы".
"То есть, грубо говоря, "вы нас бомбите – будете это получать. Прекратите бомбить – может, глядишь, у вас все по-другому сложится в жизни". Ну это же логично. Одно вытекает из другого", – подчеркнул Фейгин.
Утром 5 декабря 2022 года в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.
Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли.
На аэродроме под Рязанью в результате взрыва 5 декабря пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва был поврежден бензовоз. Судя по фотографиям с места инцидента, повреждения получил как минимум один стратегический бомбардировщик.
В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в Энгельсе снова были слышны взрывы. Российское госагентство ТАСС со ссылкой на минобороны РФ сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс-2. Погибло три человека, еще четверо получили ранения.
В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в российском Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много". Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине. Он добавил, что после повторной атаки на авиабазу Россия передислоцировала стратегическую авиацию из Энгельса.
Взрывы на аэродроме в Энгельсе могут усложнить России организацию и реализацию ракетных ударов по энергообъектам Украины, писала The New York Тimes.
По данным британской разведки, Удары по Энгельсу и последовавшая переброска авиации создают проблемы стареющим российским самолетам.