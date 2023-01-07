ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин о взрывах на российских аэродромах: Украина совершенно не обязана официально признавать свое авторство. Ей восемь лет рассказывали, что "их там нет". Это алаверды

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Взрывы на российских аэродромах "являются ответом на действия Москвы", считает Фейгин
Взрывы на российских аэродромах "являются ответом на действия Москвы", считает Фейгин
Фото: EPA (архив)

Взрывы на российских аэродромах, в частности в Энгельсе – это "удары украинских Вооруженных сил и беспилотников".

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

Он добавил, что "в отдельных случаях это группы ДРГ действуют".

"Украина совершенно не обязана официально признавать этого авторства. А с чего бы это? Вон, восемь лет ей рассказывали "их там нет". Ну вот это алаверды такое. "Вы считайте как хотите, а мы делали то, что делаем, и будем делать то, что будем делать. А как и кто, и что, заранее анонсировать мы не будем". Поэтому как бы это вопрос... Я понимаю, что это Украина делает, но это не меняет ничего", – отметил Фейгин.

По его словам, хотя Украина "на себя ответственность не берет", но эти взрывы, "безусловно, являются ответом на действия Москвы".

"То есть, грубо говоря, "вы нас бомбите – будете это получать. Прекратите бомбить – может, глядишь, у вас все по-другому сложится в жизни". Ну это же логично. Одно вытекает из другого", – подчеркнул Фейгин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Утром 5 декабря 2022 года в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли.

На аэродроме под Рязанью в результате взрыва 5 декабря пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва был поврежден бензовоз. Судя по фотографиям с места инцидента, повреждения получил как минимум один стратегический бомбардировщик.

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в Энгельсе снова были слышны взрывы. Российское госагентство ТАСС со ссылкой на минобороны РФ сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс-2. Погибло три человека, еще четверо получили ранения.

В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в российском Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много". Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине. Он добавил, что после повторной атаки на авиабазу Россия передислоцировала стратегическую авиацию из Энгельса.

Взрывы на аэродроме в Энгельсе могут усложнить России организацию и реализацию ракетных ударов по энергообъектам Украины, писала The New York Тimes.

По данным британской разведки, Удары по Энгельсу и последовавшая переброска авиации создают проблемы стареющим российским самолетам.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, авиация, аэродром, агрессия, Марк Фейгин, Саратов, беспилотники, Алеся Бацман, самолеты, война России против Украины, авиабаза, взрывы, интервью, блогер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Несколько российских ракетоносцев получили повреждения, еще часть переброшены подальше от Украины это снижает способность оккупантов наносить массированные ракетные удары, отметили в британской разведке
Удары по Энгельсу и последовавшая переброска авиации создают проблемы стареющим российским самолетам – британская разведка
5 января, 2023 10.01
Россия ищет возможности для увеличения количества стратегических бомбардировщиков Ту-160
Россияне хотят достроить стратегические бомбардировщики из деталей времен СССР. Самолетов оказалось меньше, чем "на бумаге" – Defense Express
3 января, 2023 16.27
Буданов о взрывах на российских аэродромах: Я очень рад видеть это
Буданов прогнозирует, что удары по территории РФ будут "глубже и глубже"
2 января, 2023 16.43
Взрывы слышали в районе аэродрома Балтимор
МИР, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Ночью в российском Воронеже прогремели взрывы в районе аэродрома, где дислоцируются бомбардировщики Су-34
2 января, 2023 09.03
На аэродроме в Энгельсе явных повреждений после атак беспилотников 26-го и 29 декабря нет
МИР
Спутниковые снимки аэродрома в Энгельсе не показывают следы взрывов, но снижение активности на базе есть – расследователи
30 декабря, 2022 13.41
Юсов о взрывах в Энгельсе: Точно известно и о поражении самолетов, и о поражении транспортных средств и личного состава
"Больше трех погибших". В ГУР Минобороны рассказали о последствиях взрыва на аэродроме в российском Энгельсе
30 декабря, 2022 00.48
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
alyona alyona показала своих родителей
alyona alyona показала своих родителей
Свитолина спустя почти три месяца после родов возобновила пробежки
Свитолина спустя почти три месяца после родов возобновила пробежки
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
74-летняя Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа
74-летняя Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (319481)
2
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (142288)
3
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением" (62733)
4
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (59291)
5
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (58551)
6
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью (54159)
7
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост (51667)
8
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост (48064)
 
 
 
 