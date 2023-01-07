Фейгин о взрывах на российских аэродромах: Украина совершенно не обязана официально признавать свое авторство. Ей восемь лет рассказывали, что "их там нет". Это алаверды

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

Он добавил, что "в отдельных случаях это группы ДРГ действуют".

"Украина совершенно не обязана официально признавать этого авторства. А с чего бы это? Вон, восемь лет ей рассказывали "их там нет". Ну вот это алаверды такое. "Вы считайте как хотите, а мы делали то, что делаем, и будем делать то, что будем делать. А как и кто, и что, заранее анонсировать мы не будем". Поэтому как бы это вопрос... Я понимаю, что это Украина делает, но это не меняет ничего", – отметил Фейгин.

По его словам, хотя Украина "на себя ответственность не берет", но эти взрывы, "безусловно, являются ответом на действия Москвы".

"То есть, грубо говоря, "вы нас бомбите – будете это получать. Прекратите бомбить – может, глядишь, у вас все по-другому сложится в жизни". Ну это же логично. Одно вытекает из другого", – подчеркнул Фейгин.

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