Удары по Энгельсу и последовавшая переброска авиации создают проблемы стареющим российским самолетам – британская разведка

Несколько российских ракетоносцев получили повреждения, еще часть переброшены подальше от Украины – это снижает способность оккупантов наносить массированные ракетные удары, отметили в британской разведке Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Как отмечается в сводке, 27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия перебросила на Дальний Восток тяжелые бомбардировщики Ту-95МС (по классификации НАТО – Bear) и средние бомбардировщики Ту-22М3 (Backfire) дальней авиации.

Британская разведка напоминает, что 5-го и 26 декабря были нанесены удары по авиабазе в Энгельсе Саратовской области РФ, несколько самолетов повреждены. Россия, скорее всего, отреагировала на инциденты, проведя общее рассредоточение самолетов дальней авиации, особенно на аэродромах, расположенных дальше от Украины.

(2/4)



On 5 and 26 December 2022, the LRA’s Engels air base was struck and several aircraft damaged. Russia has highly likely responded to the incidents by conducting a general dispersal of LRA aircraft, especially to airfields further away from Ukraine. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 5, 2023

Российская дальняя авиация по-прежнему сможет запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку дальность действия этого оружия составляет 5 тыс. км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков, констатируют в британском военном ведомстве.

"Однако полеты из мест рассредоточения добавят дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощат ограниченное количество летных часов, доступных на этих стареющих самолетах", – отмечают в минобороны Великобритании.