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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удары по Энгельсу и последовавшая переброска авиации создают проблемы стареющим российским самолетам – британская разведка

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Несколько российских ракетоносцев получили повреждения, еще часть переброшены подальше от Украины это снижает способность оккупантов наносить массированные ракетные удары, отметили в британской разведке
Несколько российских ракетоносцев получили повреждения, еще часть переброшены подальше от Украины – это снижает способность оккупантов наносить массированные ракетные удары, отметили в британской разведке
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Россия была вынуждена перебросить стратегическую авиацию, задействованную в ракетных ударах по Украине, с авиабазы Энгельс на Дальний Восток, что ведет к ее дополнительному износу. Об этом сообщает в Twitter 5 января министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

Как отмечается в сводке, 27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия перебросила на Дальний Восток тяжелые бомбардировщики Ту-95МС (по классификации НАТО – Bear) и средние бомбардировщики Ту-22М3 (Backfire) дальней авиации.

Британская разведка напоминает, что 5-го и 26 декабря были нанесены удары по авиабазе в Энгельсе Саратовской области РФ, несколько самолетов повреждены. Россия, скорее всего, отреагировала на инциденты, проведя общее рассредоточение самолетов дальней авиации, особенно на аэродромах, расположенных дальше от Украины.

Российская дальняя авиация по-прежнему сможет запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку дальность действия этого оружия составляет 5 тыс. км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков, констатируют в британском военном ведомстве.

"Однако полеты из мест рассредоточения добавят дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощат ограниченное количество летных часов, доступных на этих стареющих самолетах", – отмечают в минобороны Великобритании.

Контекст:

Утром 5 декабря 2022 года в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли.

На аэродроме под Рязанью в результате взрыва 5 декабря пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва был поврежден бензовоз. Судя по фотографиям с места инцидента, повреждения получил как минимум один стратегический бомбардировщик.

В ночь на 26 декабря 2022 года на стратегическом аэродроме в Энгельсе снова были слышны взрывы. Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс-2. Погибло три человека, еще четверо получили ранения.

В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в российском Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много". Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине. Он добавил, что после повторной атаки на авиабазу Россия передислоцировала стратегическую авиацию из Энгельса.

Взрывы на аэродроме в Энгельсе могут усложнить России организацию и реализацию ракетных ударов по энергообъектам Украины, писала The New York Тimes.

В России хотят увеличить количество самолетов дальней авиации за счет достройки стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3 из заготовок и комплектующих, произведенных еще в СССР, так как в реальности самолетов у РФ меньше, чем "на бумаге", и ощущается дефицит ракетоносителей, писало 2 января 2023 года специализированное издание Defense Express.

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