Удары по Энгельсу и последовавшая переброска авиации создают проблемы стареющим российским самолетам – британская разведка

Как отмечается в сводке, 27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия перебросила на Дальний Восток тяжелые бомбардировщики Ту-95МС (по классификации НАТО – Bear) и средние бомбардировщики Ту-22М3 (Backfire) дальней авиации.
Британская разведка напоминает, что 5-го и 26 декабря были нанесены удары по авиабазе в Энгельсе Саратовской области РФ, несколько самолетов повреждены. Россия, скорее всего, отреагировала на инциденты, проведя общее рассредоточение самолетов дальней авиации, особенно на аэродромах, расположенных дальше от Украины.
(2/4)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 5, 2023
On 5 and 26 December 2022, the LRA’s Engels air base was struck and several aircraft damaged. Russia has highly likely responded to the incidents by conducting a general dispersal of LRA aircraft, especially to airfields further away from Ukraine.
Российская дальняя авиация по-прежнему сможет запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку дальность действия этого оружия составляет 5 тыс. км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков, констатируют в британском военном ведомстве.
"Однако полеты из мест рассредоточения добавят дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощат ограниченное количество летных часов, доступных на этих стареющих самолетах", – отмечают в минобороны Великобритании.
(4/4)— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 5, 2023
However, operating from dispersal locations will add additional maintenance stress and will further deplete the limited flying hours available on these aging aircraft.
Утром 5 декабря 2022 года в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.
Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли.
На аэродроме под Рязанью в результате взрыва 5 декабря пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва был поврежден бензовоз. Судя по фотографиям с места инцидента, повреждения получил как минимум один стратегический бомбардировщик.
В ночь на 26 декабря 2022 года на стратегическом аэродроме в Энгельсе снова были слышны взрывы. Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс-2. Погибло три человека, еще четверо получили ранения.
В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в российском Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много". Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине. Он добавил, что после повторной атаки на авиабазу Россия передислоцировала стратегическую авиацию из Энгельса.
Взрывы на аэродроме в Энгельсе могут усложнить России организацию и реализацию ракетных ударов по энергообъектам Украины, писала The New York Тimes.
В России хотят увеличить количество самолетов дальней авиации за счет достройки стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3 из заготовок и комплектующих, произведенных еще в СССР, так как в реальности самолетов у РФ меньше, чем "на бумаге", и ощущается дефицит ракетоносителей, писало 2 января 2023 года специализированное издание Defense Express.