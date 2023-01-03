Россияне хотят достроить стратегические бомбардировщики из деталей времен СССР. Самолетов оказалось меньше, чем "на бумаге" – Defense Express

Количество готовых к боевому применению самолетов этих типов на деле "существенно меньше" заявленного числа "на бумаге", утверждает издание, опираясь на оценку Главного управления разведки Минобороны Украины, согласно которой количество фактически готовых самолетов может исчисляться на уровне 60% от заявленного.

В связи с этим, как отмечается, у российских оккупантов наблюдается дефицит ракетоносителей для запуска крылатых ракет.

Defense Express пишет, что за минувший год российская оборонная промышленность отчиталась о передаче уже двух Ту-160, изготовленных из советских "заготовок" и комплектующих, которые остались еще со времен СССР. Испытания этих бортов пока не начинались.

В материале отмечается, что проект Кремля по разработке перспективного бомбардировщика марки ПАК ДА, по сути, провалился, поэтому в министерстве обороны РФ решили выбрать Ту-160М как "более простой" для реализации вариант.

"В промежутке до 1994 года российские ВВС получили из Казанского авиазавода шесть бомбардировщиков этого типа, в 2000-х годах – еще два. И так Кремлю может показаться, что современная Россия вполне способна и дальше производить такие самолеты", – добавляют в Defense Express.

При этом, утверждает издание, россиянам нужно практически "с нуля" восстановить всю цепочку по производству Ту-160. На этом фоне у РФ и возник вариант использовать в качестве "промежуточного варианта" достройку бомбардировщиков из тех "заготовок", которые с советских времен до сих пор стоят на заводских стапелях. Сколько именно "заготовок" бортов есть в РФ, в открытых источниках не упоминается.

Также, по данным Defense Express, в декабре 2022-го в открытых источниках появилась информация о том, что в РФ начали достройку шести бомбардировщиков Ту-22М3, работы по которым были заморожены в 1993 году из-за отсутствия денег.

Издание называет "гротескной" историю с достройкой бомбардировщиков из комплектующих как минимум 30-летней давности. Однако в РФ могут считать это "относительно скорым и надежным способом" пополнить парк своей стратегической авиации, где средний возраст "бортов" исчисляется в диапазоне 30–40 лет, допускает Defense Express.

По данным ежегодной сводки The Military balance, которую публикует Международный институт стратегических исследований (IISS), в распоряжении РФ по состоянию на 2020 год было 16 Ту-160, различных модификаций, 60 Ту-22М3 и 63 Ту-95 различных модификаций (производство этого бомбардировщика закончилось 30 лет назад). Данных о том, сколько из них готовы к применению, нет.