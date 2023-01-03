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Россияне хотят достроить стратегические бомбардировщики из деталей времен СССР. Самолетов оказалось меньше, чем "на бумаге" – Defense Express

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Россия ищет возможности для увеличения количества стратегических бомбардировщиков Ту-160
Россия ищет возможности для увеличения количества стратегических бомбардировщиков Ту-160
Фото: EPA

В России хотят увеличить количество самолетов дальней авиации за счет достройки стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3 из заготовок и комплектующих образца начала 90-х и ранее. Об этом сообщает 2 января специализированное издание Defense Express.

Количество готовых к боевому применению самолетов этих типов на деле "существенно меньше" заявленного числа "на бумаге", утверждает издание, опираясь на оценку Главного управления разведки Минобороны Украины, согласно которой количество фактически готовых самолетов может исчисляться на уровне 60% от заявленного.

В связи с этим, как отмечается, у российских оккупантов наблюдается дефицит ракетоносителей для запуска крылатых ракет.

Defense Express пишет, что за минувший год российская оборонная промышленность отчиталась о передаче уже двух Ту-160, изготовленных из советских "заготовок" и комплектующих, которые остались еще со времен СССР. Испытания этих бортов пока не начинались.

В материале отмечается, что проект Кремля по разработке перспективного бомбардировщика марки ПАК ДА, по сути, провалился, поэтому в министерстве обороны РФ решили выбрать Ту-160М как "более простой" для реализации вариант.

"В промежутке до 1994 года российские ВВС получили из Казанского авиазавода шесть бомбардировщиков этого типа, в 2000-х годах – еще два. И так Кремлю может показаться, что современная Россия вполне способна и дальше производить такие самолеты", – добавляют в Defense Express.

При этом, утверждает издание, россиянам нужно практически "с нуля" восстановить всю цепочку по производству Ту-160. На этом фоне у РФ и возник вариант использовать в качестве "промежуточного варианта" достройку бомбардировщиков из тех "заготовок", которые с советских времен до сих пор стоят на заводских стапелях. Сколько именно "заготовок" бортов есть в РФ, в открытых источниках не упоминается.

Также, по данным Defense Express, в декабре 2022-го в открытых источниках появилась информация о том, что в РФ начали достройку шести бомбардировщиков Ту-22М3, работы по которым были заморожены в 1993 году из-за отсутствия денег.

Издание называет "гротескной" историю с достройкой бомбардировщиков из комплектующих как минимум 30-летней давности. Однако в РФ могут считать это "относительно скорым и надежным способом" пополнить парк своей стратегической авиации, где средний возраст "бортов" исчисляется в диапазоне 30–40 лет, допускает Defense Express.

По данным ежегодной сводки The Military balance, которую публикует Международный институт стратегических исследований (IISS), в распоряжении РФ по состоянию на 2020 год было 16 Ту-160, различных модификаций, 60 Ту-22М3 и 63 Ту-95 различных модификаций (производство этого бомбардировщика закончилось 30 лет назад). Данных о том, сколько из них готовы к применению, нет.

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли.

На аэродроме под Рязанью в результате взрыва 5 декабря пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва был поврежден бензовоз. Судя по фотографиям с места инцидента, повреждения получил как минимум один стратегический бомбардировщик.

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в Энгельсе снова были слышны взрывы. Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс-2. Погибло три человека, еще четверо получили ранения.

В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в российском Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много". Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине. Он добавил, что после повторной атаки на авиабазу Россия передислоцировала стратегическую авиацию из Энгельса.

Взрывы на аэродроме в Энгельсе могут усложнить России организацию и реализацию ракетных ударов по энергообъектам Украины.

Теги: Россия, Украина, СССР, Москва, самолет, Кремль, министерство обороны РФ, аэродром, ПВО, ВВС, Саратов, Рязань, самолеты, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, бомбардировщики, российские оккупанты
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