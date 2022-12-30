Спутниковые снимки аэродрома в Энгельсе не показывают следы взрывов, но снижение активности на базе есть – расследователи

На аэродроме в Энгельсе явных повреждений после атак беспилотников 26-го и 29 декабря нет Фото: thedrive.com

Неоднократные украинские попытки нанести удар по авиабазе, а также наступление холодных погодных условий привели к значительному снижению активности на аэродроме, говорится в расследовании. В частности, Россия сократила число самолетов на нем с 26 до 11. Четыре из них остаются полностью покрытыми снегом. Еще два также покрыты снегом, но возле них есть признаки очистки перрона.

Иллюстрация: thedrive.com

Аналитики издания Defense-Express отметили: то, что самолеты успели превратиться почти в "снежные сугробы", может указывать, что техника аэродрома все это время использовалась преимущественно для уборки следов от прилета, произошедшего 26 декабря.

Кроме того, россияне выстроили своеобразные "переборки" на стоянке между самолетами. По мнению экспертов Defense-Express, это позволяет предполагать, что во время атаки 5 декабря на аэродроме было повреждено более одного Ту-95МС – если первый получил повреждения из-за пожара, то другие могло побить обломками от разлета боеголовки дрона.

Даже если спутниковые снимки пока не подтверждают информацию о возможном повреждении стратегических бомбардировщиков после атаки 26 декабря, все равно удар по аэродрому в Энгельсе "достиг своей цели", отмечает Defense-Express. Если для подготовки предыдущего ракетного обстрела Украины россиянам понадобилось 11 суток, то для подготовки к обстрелу 29 декабря – уже 13 суток, говорится в материале. А это в свою очередь позволило Украине выиграть время для увеличения "запаса прочности" энергосистемы, поэтому обошлось без аварийных отключений в масштабах страны, отметило издание.