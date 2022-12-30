ГОРДОН
 
 
МИР

Спутниковые снимки аэродрома в Энгельсе не показывают следы взрывов, но снижение активности на базе есть – расследователи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На аэродроме в Энгельсе явных повреждений после атак беспилотников 26-го и 29 декабря нет
На аэродроме в Энгельсе явных повреждений после атак беспилотников 26-го и 29 декабря нет
Фото: thedrive.com

Спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении портала The Drive, показывают, что на российской авиабазе Энгельс-2 явных повреждений после атак беспилотниками 26-го и 29 декабря нет. Об этом говорится в материале расследователей ресурса, опубликованном 29 декабря.

Неоднократные украинские попытки нанести удар по авиабазе, а также наступление холодных погодных условий привели к значительному снижению активности на аэродроме, говорится в расследовании. В частности, Россия сократила число самолетов на нем с 26 до 11. Четыре из них остаются полностью покрытыми снегом. Еще два также покрыты снегом, но возле них есть признаки очистки перрона. 

Иллюстрация: thedrive.com
Иллюстрация: thedrive.com

Аналитики издания Defense-Express отметили: то, что самолеты успели превратиться почти в "снежные сугробы", может указывать, что техника аэродрома все это время использовалась преимущественно для уборки следов от прилета, произошедшего 26 декабря. 

Кроме того, россияне выстроили своеобразные "переборки" на стоянке между самолетами. По мнению экспертов Defense-Express, это позволяет предполагать, что во время атаки 5 декабря на аэродроме было повреждено более одного Ту-95МС – если первый получил повреждения из-за пожара, то другие могло побить обломками от разлета боеголовки дрона.

Даже если спутниковые снимки пока не подтверждают информацию о возможном повреждении стратегических бомбардировщиков после атаки 26 декабря, все равно удар по аэродрому в Энгельсе "достиг своей цели", отмечает Defense-Express. Если для подготовки предыдущего ракетного обстрела Украины россиянам понадобилось 11 суток, то для подготовки к обстрелу 29 декабря – уже 13 суток, говорится в материале. А это в свою очередь позволило Украине выиграть время для увеличения "запаса прочности" энергосистемы, поэтому обошлось без аварийных отключений в масштабах страны, отметило издание. 

Контекст:

5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. 

В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в российском Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много"

В ночь на 26 декабря на аэродроме в Энгельсе снова прогремели взрывы, российское минобороны сообщило о раненых и погибших. Пресс-офицер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине.

29 декабря опять были слышны взрывы в районе аэродрома

Теги: Россия, Украина, аэродром, спутник, беспилотники, самолеты, авиабаза
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд
В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд
"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова
"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова
  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео
  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео
  "Записи під вишнею". В Украине вышел документальный фильм-расследование о поисках убитого российскими оккупантами писателя Вакуленко. Видео
  "Записи під вишнею". В Украине вышел документальный фильм-расследование о поисках убитого российскими оккупантами писателя Вакуленко. Видео
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину
"После этой съемки я сразу поехала в аэропорт". Мишина показала снимки, которые были сделаны за день до 24 февраля
"После этой съемки я сразу поехала в аэропорт". Мишина показала снимки, которые были сделаны за день до 24 февраля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (224500)
2
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (144601)
3
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (47851)
4
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье (44234)
5
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (43049)
6
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди (38195)
7
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине (35497)
8
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу (28938)
 
 
 
 