Спутниковые снимки аэродрома в Энгельсе не показывают следы взрывов, но снижение активности на базе есть – расследователи

Неоднократные украинские попытки нанести удар по авиабазе, а также наступление холодных погодных условий привели к значительному снижению активности на аэродроме, говорится в расследовании. В частности, Россия сократила число самолетов на нем с 26 до 11. Четыре из них остаются полностью покрытыми снегом. Еще два также покрыты снегом, но возле них есть признаки очистки перрона.
Аналитики издания Defense-Express отметили: то, что самолеты успели превратиться почти в "снежные сугробы", может указывать, что техника аэродрома все это время использовалась преимущественно для уборки следов от прилета, произошедшего 26 декабря.
Кроме того, россияне выстроили своеобразные "переборки" на стоянке между самолетами. По мнению экспертов Defense-Express, это позволяет предполагать, что во время атаки 5 декабря на аэродроме было повреждено более одного Ту-95МС – если первый получил повреждения из-за пожара, то другие могло побить обломками от разлета боеголовки дрона.
Даже если спутниковые снимки пока не подтверждают информацию о возможном повреждении стратегических бомбардировщиков после атаки 26 декабря, все равно удар по аэродрому в Энгельсе "достиг своей цели", отмечает Defense-Express. Если для подготовки предыдущего ракетного обстрела Украины россиянам понадобилось 11 суток, то для подготовки к обстрелу 29 декабря – уже 13 суток, говорится в материале. А это в свою очередь позволило Украине выиграть время для увеличения "запаса прочности" энергосистемы, поэтому обошлось без аварийных отключений в масштабах страны, отметило издание.
5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.
Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательства в Москве не привели, власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли.
В Офисе президента Украины, комментируя взрывы в российском Энгельсе, допустили, что "таких эксцессов будет очень много".
В ночь на 26 декабря на аэродроме в Энгельсе снова прогремели взрывы, российское минобороны сообщило о раненых и погибших. Пресс-офицер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Энгельсе – это "последствия российской агрессии" в Украине.
29 декабря опять были слышны взрывы в районе аэродрома.