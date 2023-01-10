Шустер: Может, Путин в пещере где-то у костра молится с утра до вечера, а может, у него там гарем сумасшедший – и мужчин, и женщин

Бацман уточнила у Шустера, где, по его мнению, сейчас находится Путин.

"В бункере? Под землей, как червяк, он живет? Реально, как он живет? Этот Он под землей обитает на уровне десятого этажа у него вырыто и все время там находится? Подземный житель загробного какого-то мира. Или он живет в каком-то здании над землей и есть ли там какие-то [средства] ПВО?" – спросила она.

Телеведущий ответил, что точной информацией не располагает.

"Я думаю, что какие-то ПВО там должны быть, они же должны его охранять. Хотя я не знаю, эти пвошники, которые его охраняют, они лояльны ему они не лояльны ему… Слушайте, откуда я знаю, может, он там в пещере где-нибудь молится с утра до вечера, не знаю. Шаманов вызывает, что-то делает. А может, у него там гарем сумасшедший, и мужчин, и женщин, и всего у него там это. такой микс, и , может, он вообще там наслаждается жизнью. Я не знаю, я бы, честно говоря, этот бункер замуровал да там и оставил, как в мавзолее. Потом его можно оттуда вытащить в какой-то момент, но торопиться не надо. Пусть помучается!, – сказал Шустер.

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