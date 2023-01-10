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Шустер: Может, Путин в пещере где-то у костра молится с утра до вечера, а может, у него там гарем сумасшедший – и мужчин, и женщин

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Шустер допустил, что Путин получает удовольствие, прячась в пещере с гаремом из мужчин и женщин
Шустер допустил, что Путин получает удовольствие, прячась в пещере с гаремом из мужчин и женщин
Фото: EPA

Президента России Владимира Путина стоило бы замуровать в бункере, если глава Кремля, как гласит одна из распространенных версий, постоянно прячется под землей. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист и телеведущий Савик Шустер.

Бацман уточнила у Шустера, где, по его мнению, сейчас находится Путин.

"В бункере? Под землей, как червяк, он живет? Реально, как он живет? Этот  Он под землей обитает на уровне десятого этажа у него вырыто и все время там находится? Подземный житель загробного какого-то мира. Или он живет в каком-то здании над землей и есть ли там какие-то [средства] ПВО?" – спросила она.

Телеведущий ответил, что точной информацией не располагает.

"Я думаю, что какие-то ПВО там должны быть, они же должны его охранять. Хотя я не знаю, эти пвошники, которые его охраняют, они лояльны ему они не лояльны ему… Слушайте, откуда я знаю, может, он там в пещере где-нибудь молится с утра до вечера, не знаю. Шаманов вызывает, что-то делает. А может, у него там гарем сумасшедший, и мужчин, и женщин, и всего у него там это. такой микс, и , может, он вообще там наслаждается жизнью. Я не знаю, я бы, честно говоря,  этот бункер  замуровал да там и оставил, как в мавзолее. Потом его можно оттуда вытащить в какой-то момент, но торопиться не надо. Пусть помучается!, – сказал Шустер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

Невзоров озвучивал версию, что  "Путин в бункере переодевается в китель, как у [фюрера нацистской Германии Адольфа] Гитлера" и прогнозировал, что когда-нибудь может "вскрыться правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках.

Бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец, более 27 лет проживающий в США  еще в 2020 году высказывал мнение, что Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников

Бывший друг Путина, бывший российский банкир Сергей Пугачев думает, что в Кремле Путин не появлялся последние лет 10 и все встречи либо в доме приемов в Ново-Огарево, либо в Сочи

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, ПВО, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, телеведущий, интервью, власть, пещера, российские оккупанты
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