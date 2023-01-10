Шустер: Может, Путин в пещере где-то у костра молится с утра до вечера, а может, у него там гарем сумасшедший – и мужчин, и женщин

Бацман уточнила у Шустера, где, по его мнению, сейчас находится Путин.
"В бункере? Под землей, как червяк, он живет? Реально, как он живет? Этот Он под землей обитает на уровне десятого этажа у него вырыто и все время там находится? Подземный житель загробного какого-то мира. Или он живет в каком-то здании над землей и есть ли там какие-то [средства] ПВО?" – спросила она.
Телеведущий ответил, что точной информацией не располагает.
"Я думаю, что какие-то ПВО там должны быть, они же должны его охранять. Хотя я не знаю, эти пвошники, которые его охраняют, они лояльны ему они не лояльны ему… Слушайте, откуда я знаю, может, он там в пещере где-нибудь молится с утра до вечера, не знаю. Шаманов вызывает, что-то делает. А может, у него там гарем сумасшедший, и мужчин, и женщин, и всего у него там это. такой микс, и , может, он вообще там наслаждается жизнью. Я не знаю, я бы, честно говоря, этот бункер замуровал да там и оставил, как в мавзолее. Потом его можно оттуда вытащить в какой-то момент, но торопиться не надо. Пусть помучается!, – сказал Шустер.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.
Невзоров озвучивал версию, что "Путин в бункере переодевается в китель, как у [фюрера нацистской Германии Адольфа] Гитлера" и прогнозировал, что когда-нибудь может "вскрыться правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках.
Бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец, более 27 лет проживающий в США еще в 2020 году высказывал мнение, что Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
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