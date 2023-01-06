Курчаб-Редлих: Настоящая мать Путина жила в грузинском поселке. Он – внебрачный сын, в 10 лет его отдали родственникам в Ленинград

Я ищу психологические корни жестокости Путина

– Добрый вечер, Кристина.

– Добрый вечер вам и всем.

– Я рада вас приветствовать. С нами сегодня Кристина Курчаб-Редлих, известная журналистка, репортер, писатель, которая 15 лет жила в России. Вы одна из немногих, кто смог препарировать и исследовать в деталях тайны путинской России... И, главное, тайны, которые они бы хотели, чтобы никогда не стали публичными. Огромный резонанс вызвала ваша книга, которая называется "Вова, Володя, Владимир. Тайны путинской России", которую вы написали несколько лет назад. Даже по тому, что мы сейчас видим, – это все чистая правда. Читаешь – и сходится. Как будто медицинское заключение читаешь и понимаешь, что диагноз-то поставлен верно. Более того, вы в 2005 году выдвигались на Нобелевскую премию мира за свою журналистскую деятельность. Я хочу начать беседу с того, чтобы вы рассказали нашим зрителям об этой книге и о том, что самого интересного вам удалось найти. Вы рассказали буквально сенсационную новость: у Путина на самом деле другие родители, у него совершенно другое происхождение. Кто же его настоящие родители? И почему они от него отказались?

– Мне нужно добавить, что книга "Пандрешка" (гибрид матрешки и ящика Пандоры) переведена на украинский язык несколько лет назад. Вторая книга – это было, действительно, что-то. Тоже на украинском вышла – "Головой в кремлевскую стену". Первая книга – это мои ощущения. Человека, который жил в социалистической стране Польше и который приехал в СССР, а потом – в Россию и думал, что это же одно. И я была как будто отправлена на Марс. И это мои ощущения с Марса, то есть из России допутинских времен. А следующая книга – о России. "О кремлевскую стену головой". Книга, о которой вы говорите, – вот ее обложка.

– Видно.

– Вот. Как-то я увидела эту обложку – и у меня челюсть отвисла. Это же не я ее выбирала. Но там все на лицо. Вы меня спрашиваете о происхождении Володи, говорите, что это "бомба". Это не мое открытие абсолютно. Это же было открытие – самое страшное для Путина – перед первыми президентскими выборами в марте 2000 года. И из-за этого открытия, сделанного журналистами грузинской газеты "Алия", которые нашли эту женщину...

– Настоящую мать.

– … при помощи чеченцев. Это другое дело. Ну и тогда из-за этого погиб замечательный журналист тех времен Артем Боровик, который был шефом большого холдинга. Он издавал газету "Совершенно..."

– "Совершенно секретно".

– Он издавал еженедельник "Версия", но у него была программа "Совершенно секретно" на телевидении. И он начинал говорить, что самое тайное, чего он не может найти, – это сведения о детстве Владимира Путина, который тогда являлся кандидатом в президенты... Но журналисты из газеты "Алия" ему сообщили, что они нашли женщину в грузинском поселке Метехи, которая говорила... Они ее спросили, действительно ли она является настоящей матерью Путина… Вся эта атмосфера началась еще до выборов, потому что в Метехи появились представители известно каких служб, которые разыскивали следы проживания мальчика по имени Володя. Если у кого-то были какие-то фотографии, они исчезали. Их было очень немного. Это заброшенное грузинское село. Там когда-то даже электричества не было. О том, что некий Владимир Владимирович Путин – кандидат в президенты, мало кто знал, потому что телевидение не работало. Но они все равно появились. Потом там появились журналисты. Они сняли много интервью с жителями села. И оказалось, что, действительно, где-то с 1954-го по 1960-й год там проживал Володя, сын Веры Николаевны Путиной, которая вышла замуж за некоего Георгия Осепашвили. Но ничего такого будто бы специального не происходило, как в бразильском сериале. Мне очень неловко об этом разговаривать, потому что если я и шла по этим тропам, то абсолютно не из-за того, что искала какую-то сенсацию. Я ищу психологические корни жестокости этого человека.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

И оказывается, во-первых… Давайте по порядку... Вера Николаевна Путина происходит из Пермской области, из городка Терехино, которое рядом с городком Очер. Когда [Вторая мировая] война закончилась, ей было 19 лет, она пошла в техникум сельского хозяйства и механизации, там познакомилась с каким-то парнем. Это уже почти взрослая женщина. Послевоенные годы. Она познакомилась, с ним жила. И когда она узнала, что беременна, оказалось, что он женат. Она об этом не знала. Конечно, она сбежала к маме, как все женщины. И там в 1950 году, 7 октября, родился Володя Путин.

– То есть ему 72 года уже, а не 70?

– Абсолютно. И она жила с ним еще год, а потом поехала на практику в Узбекистан. Почему? Потому что ей надо было учиться. Она очень хорошо училась, но она познакомилась с солдатом, который там жил в казармах неподалеку, Георгий Осепашвили. И они очень быстро поженились. У него умерла мать, и он не хотел быть одиноким. И он, как грузины, как люди Кавказа, рассказывал ей, какой он богатый, как там все прекрасно, какой у него дом... Она ему поверила. И буквально в три дня они поженились. И что? Она туда поехала и увидела этот "большой дом" – хижину, где даже пола нет. Но когда я с ней разговаривала в октябре 2019-го, она не смогла уже назвать причину, почему она осталась. Забыла, как называется "любовь". Но, действительно, я потом узнала, что она очень сильно его любила. Почему я говорю, что это не моя находка? Потому что, во-первых, грузинские журналисты из "Алии"...

– Извините, я почему так сказала? Именно благодаря вашей книге об этом стало известно настолько широко в мире. До этого были разговоры, но так, чтобы об этом заговорили все, – это только после выхода вашей книги случилось. Вы этому придали совершенно новое дыхание.

– Уже после выхода этой книги я встретилась с его матерью. Но я еще хочу обратить внимание на доступный в интернете фильм Инеке Смитс, который называется "Мама Путина". И там вы увидите эту историю, увидите эту мать, увидите этот дом. Она жила там с Георгием Осепашвили, который сначала принял мальчика. Он всем грузинам нравился. Такой маленький-малюсенький, светловолосый, светлоглазый... Но когда начали рождаться дети Георгия, он становился хуже и хуже для мальчика. Во-первых, они жили очень бедно. Вова часто голодал. И еще его Георгий очень жестоко бил. И об этом говорили все жители Метехи. Они жалели в основном этого мальчика. Одни жалели, а другие говорили: "Ну что ж такого? Внебрачный сын. Известно, что Гога имел право так поступать".

В конце концов, когда мальчик, то есть Вова, закончил третий класс, и ему было уже почти 10 лет, мать повезла его обратно под Урал к своим родителям, чтобы он жил нормально, чтобы он уже так не страдал. И она никогда не думала, что видит его последний раз. В своих воспоминаниях она говорит: "Я его даже не обняла. Он так сильно плакал... Я не хотела расплакаться и даже его не обняла". Что сделали ее родители? Подумали: "Хватит делать из мальчика пакет, который передается туда-сюда". И отдали его своим родственникам в Ленинграде, которые тоже носили фамилию Путины. Это Мария Ивановна Шеломова и приемный отец Путина... Они были уже пожилыми людьми, как для маленького ребенка. Потому что ей было уже 42, а ему – за 55.

Все, что есть в официальной биографии Путина, – это ложь. Но эта неправда становится для маленького Володи единственной правдой. И что он начинает узнавать в своей жизни прежде всего? Что жизнь основана на вранье

Так начинается следующая глава жизни этого мальчика. Представьте себе, что он переживал. Сначала трехлетнего ребенка из одного дома, где он уже привык, перевозят в другой дом его матери и он не знает, что это его мать. Это чужая женщина для него. Правда? И он переживает очень сильно это, потому что он потерял это чувство безопасности, которое нужно каждому ребенку. Потом он привык, но ему там очень плохо было, как я уже говорила. И потом опять ему нужно привыкать к другой жизни. Но почему существует разница в датах рождения? Ему сделали новую метрику из-за того, что ему нужно было идти в первый класс. Три класса, которые он заканчивал в Грузии, никак не считались. Я думаю, прежде всего потому, что там говорили на грузинском языке, а не на русском. Думаю, что Володя тогда вообще очень плохо говорил на русском. И ему нужно было начинать все с начала. И чтобы это было попроще, ему сделали новую метрику. Он родился в 1950 году, а не в 1952-м, как говорится в новой метрике. Его мать не Марья Ивановна Шеломова, а Вера Ивановна Путина. Его настоящим отцом был – наверное, он уже скончался – некий Платон Привалов. То есть Владимир Спиридонович Путин – не его отец. Ленинград – не место его рождения. Он родился где-то или в Терехино, или в Очере в больнице. Терехино – слишком маленькое село, чтобы там была больница. Наверное, он родился в городке Очер, а не в Ленинграде. И все, что есть в его официальной биографии, – это ложь, неправда. Но эта неправда становится для маленького Володи правдой, единственной правдой. И что он начинает узнавать в своей жизни прежде всего? Что жизнь основана на вранье. Что вся его жизнь до – это насилие, которое он переживал от отчимов.

– И ленинградский "отец" его избивал? Новая семья тоже к нему относилась плохо?

– Нет. Я думаю, что отчим в Грузии его избивал, потому что ненавидел, а в Ленинграде – избивал потому, что не умел по-другому воспитывать мальчика. Он настоящий энкавэдэшник, сталинист абсолютный, человек, очень сильно привязанный к самой тяжелой коммунистической формуле. Он воспитывал этого мальчика так, как, по его мнению, лучше для него. То есть, может быть, он даже из любви его избивал.

И что абсолютно доказано? Что говорят те, кто его принимал в Ленинграде? Что говорят уже взрослые мужчины, которые знали, которые видели, которые жили во дворе, где потом жил Володя Путин. Это переулок Баскова, 12. Они вспоминают все, что в один прекрасный день Мария Ивановна, тетя Маша, привела за руку маленького парня и сказала: "Ребята, это мой сын Володя. Не обижайте его". Это, знаете, доказано тоже не только мною, но и знаменитой ленинградской журналисткой. Она вела разговоры с этими людьми. Мне тоже довелось с некоторыми говорить. Все повторяют одно и то же и говорят, как маленькому Володе Путину пришлось жить во дворе, где полно ребят, которые давно там живут, которые очень хорошо знают, что он не сын Марии Ивановны. Никто ее беременной не видел. Никто никогда не видел ни отца нового, ни новой матери с коляской. Никаких фотографий маленького и вроде как желанного сыночка не было.

Представьте себе этого Володю в этом дворе. В Метехи он записался на самбо в семь лет, то есть на самооборону. И он защищал свою мать кулаками. Он научился выбивать уважение для себя и своей матери только так. И это же происходило в Ленинграде. Дети во дворе знали, что он не их родной сын. Ребята как ребята… Они ему об этом, наверное, говорили: "Ты же не их сын"… Что же сделал наш Володя? Володя начал учиться дзюдо. И этим дзюдо он выбивал уважение для себя. Этому он научился.

Кристина Курчаб-Редлих и российских оппозиционер Гарри Каспаров во время форума, посвященного России. Варшава, 2009 год. Фото: EPA

– Кристина, у меня много вопросов, а времени не так много, поэтому я хочу более динамично вас поспрашивать. Что случилось с его братьями и сестрами по маме. Сейчас они, возможно, живут в Грузии. Он сейчас с ними общается? Занимают ли они какие-то должности? Может, мы их знаем под какими-то другими именами? И не удалось ли вам пообщаться с ними?

– Абсолютно [нет]. Они очень хотели, как и мать, поддерживать какую-то связь с Володей. Эта связь прервалась. И ее [матери Путина] родители, то есть дед и бабушка Володи, сказали маме: "Мы его отдали в интернат. Он не хочет с тобой говорить". И его старшая сестра Софья много раз звонила. Ей отвечали: "Он не хочет с вами разговаривать". А когда он уже был взрослым, ей сказали: "Он работает в КГБ. Он не будет с вами связываться". И все. Он отрезал все связи с этой семьей. Он не только не поддерживал связи, но и отмежевался от них. Если бы не факт, что очень часто приходили работники ФСБ в Метехи и говорили матери и сестрам [Путина], чтобы они не связывались ни с какими журналистами, что это запрещено, то мы могли бы подумать, что это просто показалось. Но еще в 2003 году Инеке Смитс удалось сделать фильм… Но, допустим, в 2015 году, когда приехал немецкий журналист, дочка не разрешила разговаривать с матерью и сказала, что ФСБ им запретила. Но что важно: приехали туда две медсестры, которые взяли кровь у этой женщины и еще какие-то вещи для обследования. И она сказала: "Я могу пройти тест ДНК". Но они исчезли – и никто ничего на эту тему потом не говорил. А когда я поехала в Метехи, было большое счастье, что не было дочерей, которые бы запретили мне этот разговор. Но я разговаривала через металлическую решетку, которая была закрыта на большой замок. Я разговаривала с ней, стоя на улице. И она говорила точно то, что всегда всем повторяла и что действительно является правдой. Она плакала, что он от нее отмежевывается. Но она сказала: "Я его понимаю. Я его продала за моих дочек".

– У него есть еще две сестры?

– Две сестры, и, кажется, брат, но я о нем ничего не слышала. Две сестры живут в Тбилиси.

– Человек с фейковой биографией, который стесняется своего прошлого, который в итоге вырастает в настоящее чудовище... Вы упомянули Артема Боровика. В 2000 году, когда он летел записывать интервью с настоящей матерью Путина в Грузию, самолет потерпел крушение – он погиб. Там погибли еще люди на борту. Что это было?

– Это была не катастрофа. Это была спровоцированная катастрофа. Сразу пропал компьютер Боровика, пропал его телефон и сразу на всей документации появился гриф "совершенно секретно". Журналистам удалось доказать, как это все происходило, что это было покушение...

– Убийство, получается.

– Абсолютно, да, это доказано. Об этом все мои книги. Может быть, найдется какой-то смелый издатель на украинском языке, который бы хотел перевести мою книгу. Там все изо дня в день расписано, как это все было.

– Кристина, в книге у вас очень подробно анализируется аспект психологии: что в голове у монстра происходит, откуда берется, откуда у него тяга к насилию, к жестокости... В детстве была такая история, но ведь он продолжает в личной жизни жить какими-то двойными стандартами. Он не говорит о том, кто его жена, есть ли у него жена, кто его дети и сколько их. Его дети живут, по сути, как и он, под фейковыми фамилиями. Почему он скрывает свою личную жизнь? Или там есть что-то постыдное и он не хочет, чтобы люди узнали?

– Знаете, это очень наивный вопрос с вашей стороны. Потому что вы, как я и все другие, знаете, сколько за его плечами убийств. Самое громкое – Литвиненко. Моя книга посвящена тем людям, которые погибли, как Аня Политковская, моим знакомым, с которыми я работала и которых, можно сказать, убили с его согласия. Аня Политковская, Старовойтова, Литвиненко, Сергей Юшенков и Юрий Щекочихин, которые возглавляли комиссию по взрывам в 1999 году. Все, кто к этому расследованию имел какое-то отношение, – их всех убили. Литвиненко, который написал книгу "ФСБ взрывает Россию", Политковская, которая вела огромное расследование по этому делу, и Сергей Юшенков, который возглавлял комиссию и который очень мне помог в написании книги в этой области.

Я когда-то говорила, что Путин психопат. Нет, он типичный социопат. Человек, у которого нет никакой эмпатии к другим людям

Мы можем абсолютно точно сказать, что не все дети, у которых было тяжелое детство, становятся монстрами. Но почти у всех монстров было тяжелое детство. У Гитлера было так же – отец его избивал. Посмотрим на Усаму бен Ладена – тоже очень тяжелое детство, потому что он являлся сыном не той жены – пятой, а не четвертой. Муссолини – тоже страшное детство. Исключить можно только Ленина. У Сталина какое страшное детство... Очень похожее на детство Путина: тоже красивая мать, тоже отец ужасный: отец, не отец – неизвестно. Как бы мы ни смотрели, мне кажется, что если бы начало жизни Путина было другим, может быть, он бы не стал таким, его мышление шло бы по другому пути.

– Я согласна с вами. Поговорим о его взрослой семейной жизни. Почему он это скрывает? Почему он скрывает Кабаеву или не Кабаеву, своих детей?..

– Даже свою Людмилу.

– Да.

– Людмилу Александровну. Что он с ней сделал?

– Да. Расскажите это.

– Ну, знаете, это другое дело. Наверное, его детство здесь ни при чем. Он хочет показать, что Россия у него главная жена, что он живет только для России, что его личная жизнь не считается важной. Поэтому он живет для общего большого дела. С психологической стороны нужно посмотреть на это по-другому: он не уважает по-настоящему никакого другого человека. Тем более женщину. То есть Людмила Александровна, с которой он провел столько лет, – у нее была очень тяжелая с ним жизнь с самого начала. Об этом можно прочитать в книге "Владимир Путин: личная жизнь".

– Он не бил ее?

– Я вообще думаю, что он до такого... Ему это не нужно. Он ее насиловал словами. Он просто был очень жестокий. Как она говорила: "Он никогда меня не хвалил. Я так старалась..." Это ее воспоминания из Дрездена. "Я так старалась хорошо готовить... Он никогда меня не похвалит. Я стараюсь сделать хорошее мясо. Он говорит, что оно жесткое". И вообще подумайте: они живут в Дрездене на третьем этаже, у нее двое маленьких детей, у нее покупки. И она идет с этим всем на третий этаж. Он никогда ей не помогал. Даже соседи говорили: "Володя, ну так нельзя". Соседи-немцы говорили... Она говорит, что никогда он ничем ей не помог, что всегда, даже когда она была беременной, даже когда она работала, он даже не представлял себе такой возможности. Он даже не подумал, что этого можно хотеть. Для него женщина, как я вижу, – это никто. Эта Алисия, вроде бы его новая жена...

– Алина Кабаева.

– Алина Кабаева. Он никогда, кроме первых встреч, когда он, кажется, был влюблен в нее... Потом он от нее тоже как будто отмежевывается: "Она не моя". Все, кто хочет знать, что есть какая-то связь между ними, могут это знать, но это только исключительные люди, которые что-то нам говорят, но он – никогда. Если его спросить про личную жизнь, он отвечает: "У меня личная жизнь – Россия". Потому что он хочет войти в историю как большой государственный деятель. У него же портрет Петра Первого всегда висел. Почему? Потому что он хотел и хочет войти в историю как человек, который обновил империю, который сделал для родины больше всего. Он хотел пройти в историю как самый главный из XX–XXI веков. А личная жизнь здесь ни при чем.

– А войдет в историю как самый большой преступник XX–XXI веков.

– Это потому что... Он не психопат. Я когда-то говорила, что он психопат. Но он социопат, типичный социопат. Человек, у которого нет никакой эмпатии к другим людям и все связано только с ним.

Скриншот: RMF24 / YouTube

– А зачем он мальчика целует в пупок? Вот поднимает мальчика и целует. Это что?

– Это ничего. Знаете, я в книге тоже пошла по неверному пути, идя по этому следу. Абсолютно ничего. У него нет каких-то извращений. То есть он человек, который связан с женщинами. А то, что он целовал мальчика в пупок... Может быть, подумал о себе в детстве. Не знаю.

– Кристина, работая над этой книгой, исследуя закулисную историю путинской жизни, что вас поразило больше всего?

– Конечно, первые следы его убийств. Только извините: у меня доказательств на руках нет, но все говорит о том, что я не ошибаюсь. И не только я. Я же очень долго работала в России, сотрудничала с "Новой газетой", с Измайловым, с Аней Политковской... У нее возможности были намного больше моих. Кто я такая? Я какая-то независимая журналистка, сама себе оплачивала жизнь тяжелой работой в Москве, но я вообще не считалась важной журналисткой. Я могла только к ним обращаться. И потом, когда я уже влезла в это очень сильно, у меня появились другие возможности исследования. И я увидела, как много убийств привязано к Путину. И первое связанное с ним убийство – это убийство Ильи Рохлина. Вы помните, может быть, генерала Рохлина?

– Угу.

– В 1998 году он хотел совершить покушение на Ельцина.

– Да.

– Он стал врагом Ельцина – и вдруг его убивают. Говорят, что его убила его любимая жена. Конечно, ерунда. Но находят следы к трем трупам, которые недалеко от виллы, где жил Рохлин, были только что закопаны. Три трупа. И, знаете, историки связывают это с покушением, которое приготовил Путин. Почему? Вице-премьер Потанин очень подробно об этом пишет. И неделю спустя после убийства Рохлина Путин становится главой ФСБ. Тогдашний шеф ФСБ говорит: "Приехали ко мне ночью, сказали, что в течение 20 минут мне нужно передать все дела Путину, которого я вообще не знал, о котором вообще не слышал". Я об этом подробнее пишу в книге. И это первая вещь, которая меня очень удивила. Но потом уже поехало... Не буду приводить неизвестных вам фамилий, но Литвиненко – это... Куда дальше искать? Это Политковская, убийство, которой наверняка дело рук Рамзана Кадырова, но все-таки в день рождения Путина – это как подарок. Правда? Возьмем Немцова, которого убили после того, как он издал большой доклад насчет путинской агрессии в Крыму. Немцов доказал, сколько военного оборудования перешло с аэродрома Чкаловский под Москвой в Киев, как убивали на Майдане из российского оружия, российскими гранатами. Сколько чего делал Сурков по приказу Путина... И это все доказал Немцов. И спустя две недели он оказался мертв.

Потом еще английская журналистка выпустила книгу "Кровавое поздравление из России", где она описывает 16 убийств, которые совершены в Лондоне и следы которых ведут к Путину. Среди прочих – и Бориса Березовского. Моя книга заканчивается большим списком людей, которые были убиты, вероятно, по поручению [Путина].

– Кристина, на сегодняшний момент уже сотни тысяч мирных жителей Украины на его совести. На совести путинской России.

– А вы удивляетесь… Мы уже забываем о Чечне, где 150 тысяч убили в течение нескольких месяцев, в том числе 42 тысячи детей. Тони Блэр, который поддерживал Путина с самого начала, приглашает Путина в 2002 году в Великобританию, где они подписывают очень хорошие договоры. Британская королева приглашает его после того, как бомбы давно летят на Чечню. Она его первого со времен царей приглашает в Букингемский дворец. А потом президент [Франции Жак] Ширак ему орден чести вручает и говорит, что это самый лучший президент для России. Барак Обама начинает в 2009 году [заигрывать] с Путиным. Потом президент Макрон, который через две недели после того, как становится президентом, приглашает Путина не в Елисейский дворец, но все-таки в Версаль. Запад отмежевывался от преступлений Путина, потому что Западу нужно вести дела с Россией, у которой нефть и ядерная бомба.

Может быть, олигархам из окружения Путина придет в голову, что "хорошо было бы избавиться от человека, из-за которого наша жизнь теряет смысл"

– Кристина, на сегодня Запад... Мы благодарим Джонсона, мы благодарим сегодняшнее руководство Великобритании. Америка, президент Байден...

– И даже Франция.

– И даже Франция, другие страны. Польша – это один из самых больших и верных друзей. И даже Франция, несмотря на все заигрывания Макрона, даже Германия открыла глаза наконец-то и приняла решение, назвала вещи своими именами: Путин – преступник...

– Но для этого нужны были сотни тысяч мертвых украинцев.

– Да, конечно.

– Уже не говоря о сотнях тысяч мертвых россиян.

– Да. Путин – преступник, сегодняшняя путинская Россия – это агрессор, который требует наказания и, собственно говоря, адекватной оценки.

– Если бы не Байден, я не знаю, где бы мы все находились.

– Да ну что вы... Если бы не Байден, если бы не Джонсон, если бы не сегодняшний премьер-министр Сунак... Это понятно. И если бы не украинская армия и украинский народ, который показывают героизм… Преклоняемся перед всеми защитниками. Что сейчас происходит в Кремле с его подчиненными и ближайшим окружением?

– Конечно, у меня нет агентов в Кремле. Но из того, что мы видим, мы можем понять две вещи. Первая: генералы понимали до войны, что им не выиграть, но у них не было никакой возможности передать это Путину, который окружен своими прихлебателями и который, как и каждый диктатор, слышал только то, что они ему говорят. А они ему говорили то, что он хотел слышать. Из-за собственного страха просто. Они жили в своем пузыре, и из этого пузыря выходя, Путин думал, что сможет выиграть войну за три дня, что он сможет убить Зеленского и что украинцы будут ждать их с цветами.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

Но не надо забывать о том, что вокруг Путина все-таки до сих пор есть эти несколько человек, которые не допускают к нему правду. И еще одно: не забываем, что Путин не пользуется интернетом. Это ерунда, может быть. Но если бы не это, может быть, у него было бы какое-то понятие, куда он идет, к чему стремится и что ему этой войны не выиграть. Но сейчас все, кто остались, люди, у которых деньги появились благодаря Путину, видят, что они не могут уже пользоваться благами Запада, что им на Запад не выехать, что они там прокляты. И, может быть, им придет в голову, что "хорошо было бы избавиться от этого человека, из-за которого наша жизнь теряет смысл, потому что у нас деньги, с которыми нечего делать. Наша родня осталась на Западе, а мы не можем к ним попасть". И, может, у генералов, которые знают, сколько они или их коллеги наворовали, что им не выиграть войну таким оружием, – может быть, тоже появится такая мысль. Но это, конечно, только догадки человека, который смотрит, что там происходит, и очень опасается, что будет в этом году.

– Я искренне благодарю вас за это интервью. Вы провели титаническую работу, очень важную. Спасибо вам за это. Задам последний вопрос. По вашим ощущениям, по вашему анализу, когда именно Украина победит?

– (Смеется). Господи, я не могу вам ответить по-другому, чем немедленно, потому что я этого хочу так же, как и вы. Но это сердце. А разум подсказывает, что Путин будет вести эту войну… боюсь даже сказать, как долго. Потому что он не может отступить пока. Сейчас он не может отступить, потому что это для него конец. Он не может показать россиянам, что "я проиграл, мы с вами проиграли". Он будет вести это так долго, как это можно будет делать. Но, может быть, когда он поймет, что никто его не поддерживает, кроме Китая, он скажет: "Мы не проиграли. Все-таки мы выиграли. Потому что украинцы нас боятся, потому что они хотят мира". Если он перевернет все с ног на голову, может быть, это будет и хорошо. Потому что тогда, может быть, закончится война.

– Кристина, спасибо еще раз за интервью. Мы надеемся на скорую победу. Слава Украине.

– Украине слава! Слава героям!

– Спасибо большое.

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