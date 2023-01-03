Польская писательница Курчаб-Редлих: Путин не общался со своими грузинскими сестрами и матерью

"Две сестры [у него есть младшие], и кажется, что брат, но я о нем ничего не слышала. Две сестры – абсолютно. Они живут в Тбилиси", – сказала она.

По словам польской писательницы, настоящие родственницы Путина "очень хотели, как и мать хотела, поддержать какую-то связь с Володей".

"Абсолютно эта связь прервалась. И ее родители, то есть дед и бабушка Володи, сказали маме: "Мы его отдали в интернат. Он не хочет с тобой говорить". И это его старшая сестра Софья – она много раз звонила. И ей отвечали: "Он не хочет с вами разговаривать". А потом: когда он уже был взрослым – ей сказали: "Он работает в КГБ. Он не будет с вами связываться". И все. Он отрезал все связи с этой семьей. Абсолютно все связи. Он никогда никак не поддерживал... Не только не поддерживал – он отмежевался от этого", – объяснила она.

Курчаб-Редлих утверждает, что сотрудники ФСБ "сказали этой матери и этим сестрам, чтобы они не связывались ни с какими журналистами, что это запрещено".

"Но что важно: приехали туда две медсестры, которые взяли кровь у этой женщины и еще какие-то вещи для обследования. И она сказала: "Да, я могу пройти тест на ДНК. Пожалуйста". Но они исчезли – и никто ничего на эту тему потом не говорил. А вот когда я поехала туда: в [исторический район Тбилиси] Метехи, – у меня было большое счастье: что не было дочерей, которые бы запретили мне этот разговор. Но я разговаривала через металлическую решетку, которая была закрыта на большой болт и еще на большой замок. Я разговаривала с ней, просто стоя на улице, а она – внутри. И она говорила точно то, что всегда всем повторяла и что действительно является правдой. Она плакала, что он от нее отмежевывается. Но она сказала: "Я его понимаю. Я его продала за моих дочек", – рассказала она.

Курчаб-Редлих отметила, что настоящей матерью Путина является "не Марья Ивановна Шеломова, а только Вера Ивановна Путина", а настоящим отцом – "некий Платон Привалов", которого, скорее всего, уже нет в живых, а не Владимир Спиридонович Путин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube