Польская писательница Курчаб-Редлих: Путин не уважает женщин. Он не бил жену Людмилу — он насиловал ее словами

Бацман спросила, по какой причине российский президент может столь тщательно скрывать от общества свою личную жизнь.

"Он хочет показать, что Россия у него – главная жена, что он живет только для России, что его личная жизнь не считается вообще очень важной. Он живет для общего, большого дела. С другой стороны, нужно посмотреть на это по-другому: он не уважает по-настоящему никакого другого человека. Тем более женщину. Людмила Александровна, с которой он провел столько лет, – у нее была очень тяжелая с ним жизнь с самого начала", – заявила журналистка.

"Он не бил ее?" – поинтересовалась Бацман.

"Нет, он ее не бил. Ему это не нужно. Он ее насиловал словами. Он просто был очень жестокий. Как она говорила, это из Дрездена ее воспоминания: "Я так старалась хорошо готовить... Он никогда меня не похвалит. Я стараюсь сделать хорошее мясо. Он говорит, что оно жесткое". И вообще подумайте, они живут в Дрездене на третьем этаже, у нее двое маленьких детей, у нее покупки. И она идет с этим всем на третий этаж. Он никогда ей не помогал. Даже соседи-немцы говорили: "Володя, ну так же нельзя". Он ничем ей не помог, даже когда она была беременной, даже когда она работала. То есть для него женщина, как я вижу, – это никто", – подчеркнула Курчаб-Редлих.

Что касается отношений с Алиной Кабаевой, по мнению писательницы, Путин не желает об этом говорить и предпочитает отмежеваться от нее.

"Если его спросить про личную жизнь, он отвечает: "У меня личная жизнь – это Россия". Потому что он хочет войти в историю как большой государственный деятель. У него же портрет Петра Первого всегда висел. Почему? Потому что он хотел войти в историю и еще хочет как человек, который обновил империю, который сделал для родины больше всего. А личная жизнь здесь ни при чем", – сказала Курчаб-Редлих.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube