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Польская писательница Курчаб-Редлих: Путин не уважает женщин. Он не бил жену Людмилу — он насиловал ее словами

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Курчаб-Редлих: Для Путина женщина это никто
Курчаб-Редлих: Для Путина женщина – это никто
Фото: Zebrane Festiwal Literacki / Facebook

Президент РФ Владимир Путин хочет показать, что Россия — его главная жена, и он живет только для нее. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразила Кристина Курчаб-Редлих, польская писательница и журналистка, которая исследовала биографию Путина.

Бацман спросила, по какой причине российский президент может столь тщательно скрывать от общества свою личную жизнь.

"Он хочет показать, что Россия у него – главная жена, что он живет только для России, что его личная жизнь не считается вообще очень важной. Он живет для общего, большого дела. С другой стороны, нужно посмотреть на это по-другому: он не уважает по-настоящему никакого другого человека. Тем более женщину. Людмила Александровна, с которой он провел столько лет, – у нее была очень тяжелая с ним жизнь с самого начала", – заявила журналистка.

"Он не бил ее?" – поинтересовалась Бацман.

"Нет, он ее не бил. Ему это не нужно. Он ее насиловал словами. Он просто был очень жестокий. Как она говорила, это из Дрездена ее воспоминания: "Я так старалась хорошо готовить... Он никогда меня не похвалит. Я стараюсь сделать хорошее мясо. Он говорит, что оно жесткое". И вообще подумайте, они живут в Дрездене на третьем этаже, у нее двое маленьких детей, у нее покупки. И она идет с этим всем на третий этаж. Он никогда ей не помогал. Даже соседи-немцы говорили: "Володя, ну так же нельзя". Он ничем ей не помог, даже когда она была беременной, даже когда она работала. То есть для него женщина, как я вижу, – это никто", – подчеркнула Курчаб-Редлих.

Что касается отношений с Алиной Кабаевой, по мнению писательницы, Путин не желает об этом говорить и предпочитает отмежеваться от нее. 

"Если его спросить про личную жизнь, он отвечает: "У меня личная жизнь – это Россия". Потому что он хочет войти в историю как большой государственный деятель. У него же портрет Петра Первого всегда висел. Почему? Потому что он хотел войти в историю и еще хочет как человек, который обновил империю, который сделал для родины больше всего. А личная жизнь здесь ни при чем", – сказала Курчаб-Редлих.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой, уроженке Калининграда. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).

Бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев рассказывал, что Людмила Путина хотела сбежать от мужа буквально на второй день после свадьбы и признавалась Пугачеву, что Путин – "странный человек в личной жизни".

В июне 2013 года Путины публично объявили о завершении их брака по обоюдному согласию. С тех пор президент РФ официально не женился. То, каким образом Путин объявил о своем разводе с женой, его "исчерпывающим образом характеризует", считает политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев.

В 2016 году "Собеседник" сообщил, что экс-первая леди теперь носит фамилию Очеретная. Она вышла замуж за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного и получила долю в бизнесе по аренде смартфонов, узнали журналисты "Открытых медиа".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Алеся Бацман, журналисты, Людмила Путина, биография, жена, Кристина Курчаб-Редлих
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