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Польская журналистка: Настоящая мать Путина живет в Грузии

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Путина в детстве избивал отчим, рассказала журналистка
Путина в детстве избивал отчим, рассказала журналистка
Фото: ЕРА

Польская писательница и журналистка Кристина Курчаб-Редлих в интервью YouTube-каналу "Гроші", которое вышло 9 октября, рассказала, что настоящая мать президента РФ Владимира Путина живет в Грузии и ее зовут Вера.

"Информация, что настоящая мать Путина проживает в Грузии в селе Метехи, – есть доказательства. Такие, как разговоры с жителями маленького поселка Метехи, которые подтверждают, что "жил у нас такой маленький Вова, Веры Николаевны, которая является женой грузина [Георгий] Осепашвили. Он жил, но этот грузин очень его недолюбливал и ему там... можно сказать, очень плохо было, и мать в конце концов его увезла", – рассказала она. 

Мать Путина родилась в поселке Терехино Пермского края, училась в техникуме в городе Очер, расположенном недалеко от поселка. 

"Она там познакомилась с человеком, с которым жила достаточно долго, чтобы оказалось, что она беременна от него. И в это же время пришел пакет на имя этого человека, которого [фамилия] Привалов. Оказалось, что он женат, потому что посылка была от его жены. И когда Вера Николаевна поняла это, она сразу собрала вещи и убежала к своим родителям в Терехино. И там родился маленький Владимир", – рассказала она. 

После этого Привалов "куда-то провалился" и дальнейших сведений о нем найти не удается, отметила писательница. 

С "очень красивым парнем" Осепашвили женщина познакомилась во время практики в Узбекистане, заявила Курчаб-Редлих. Брак пара заключила "очень быстро" – через три месяца после знакомства. Около года мать Путина и Осепашвили прожили в Грузии, Владимир Путин был у ее родителей. А в трехлетнем возрасте мать забрала его к себе. 

По ее словам, Осепашвили избивал Путина.

"Он его избивал, очень сильно. Мы все это знаем из рассказов жителей этого поселка. Они рассказывали, какой ужасной была судьба маленького Вовки. Когда он пошел в школу – дети как дети, знали, что это внебрачный ребенок. И можете себе представить, как это было на Кавказе", – рассказала она, отметив, что на фоне этого в семь лет Путин пошел учиться борьбе. 

"Вспоминают, что он хорошо дрался, был очень замкнутым ребенком и любил одиночество и ловить рыбу. Ловить рыбу он любил в той же реке, где рыбу ловил такой же несчастный паренек – Сталин", – добавила она. 

Писательница проинформировала, что встречалась с матерью Путина три года назад. Женщина рассказала, что Вера Путина отвезла сына к бабушке в 10-летнем возрасте. А ее родители решили найти "настоящую пристань" и отдали на воспитание родственникам в Санкт-Петербурге. 

Контекст:

Информация о том, что Вера Путина – мать Путина, распространилась в начале 2000-х, пишет грузинский портал Sova.

В 2009 году вышел фильм "Мать Путина" об этой женщине, его режиссер – Инеке Смитс, пишет "Грузия Online". Вера Путина заявляла, что готова сдать ДНК-анализ, чтобы доказать, что действительно является матерью главы Кремля. 

Сейчас женщине 95 лет. В марте 2022 года журналисты грузинского канала Formula (перевод c грузинского привела Sova) поехали в Метехи (село находится в 20 км от Гори), но женщину не нашли. Местные жители рассказали каналу, что она сейчас живет у дочери и отказалась давать комментарии СМИ. Некоторые из них помнят ее сына и подтверждают, что речь о российском президенте. Они также говорят, что к женщине какое-то время была приставлена охрана, у нее брали анализ ДНК, а иностранные делегаты наведывались в гости. 

В официальной биографии Путина, опубликованной на сайте Кремля, о детстве в Грузии не упоминается. Кроме того, там говорится, что он родился в Ленинграде. Матерью называют там Марию Путину (Шеломову), а отцом – Владимира Путина. 

Курчаб-Редлих – автор книги "Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина", изданной в 2016 году. "Я наблюдала за Путиным с 1998 года, то есть с самого начала, когда он появился. Я видела, как Путин возвращает Россию на 30–50 лет назад", – говорила она в интервью "Польскому Радио" после презентации книги.

Теги: Владимир Путин, Грузия, Санкт-Петербург, Ленинград, биография, брак, мать, село
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