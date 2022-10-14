Польская журналистка: Настоящая мать Путина живет в Грузии

"Информация, что настоящая мать Путина проживает в Грузии в селе Метехи, – есть доказательства. Такие, как разговоры с жителями маленького поселка Метехи, которые подтверждают, что "жил у нас такой маленький Вова, Веры Николаевны, которая является женой грузина [Георгий] Осепашвили. Он жил, но этот грузин очень его недолюбливал и ему там... можно сказать, очень плохо было, и мать в конце концов его увезла", – рассказала она.

Мать Путина родилась в поселке Терехино Пермского края, училась в техникуме в городе Очер, расположенном недалеко от поселка.

"Она там познакомилась с человеком, с которым жила достаточно долго, чтобы оказалось, что она беременна от него. И в это же время пришел пакет на имя этого человека, которого [фамилия] Привалов. Оказалось, что он женат, потому что посылка была от его жены. И когда Вера Николаевна поняла это, она сразу собрала вещи и убежала к своим родителям в Терехино. И там родился маленький Владимир", – рассказала она.

После этого Привалов "куда-то провалился" и дальнейших сведений о нем найти не удается, отметила писательница.

С "очень красивым парнем" Осепашвили женщина познакомилась во время практики в Узбекистане, заявила Курчаб-Редлих. Брак пара заключила "очень быстро" – через три месяца после знакомства. Около года мать Путина и Осепашвили прожили в Грузии, Владимир Путин был у ее родителей. А в трехлетнем возрасте мать забрала его к себе.

По ее словам, Осепашвили избивал Путина.

"Он его избивал, очень сильно. Мы все это знаем из рассказов жителей этого поселка. Они рассказывали, какой ужасной была судьба маленького Вовки. Когда он пошел в школу – дети как дети, знали, что это внебрачный ребенок. И можете себе представить, как это было на Кавказе", – рассказала она, отметив, что на фоне этого в семь лет Путин пошел учиться борьбе.

"Вспоминают, что он хорошо дрался, был очень замкнутым ребенком и любил одиночество и ловить рыбу. Ловить рыбу он любил в той же реке, где рыбу ловил такой же несчастный паренек – Сталин", – добавила она.

Писательница проинформировала, что встречалась с матерью Путина три года назад. Женщина рассказала, что Вера Путина отвезла сына к бабушке в 10-летнем возрасте. А ее родители решили найти "настоящую пристань" и отдали на воспитание родственникам в Санкт-Петербурге.