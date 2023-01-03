Польская писательница Курчаб-Редлих: Первый отчим жестоко бил маленького Путина, и второй отчим, сталинский НКВДист, тоже его избивал

По словам Курчаб-Редлих, первым отчимом Путина стал некий Григорий Осипашвили – грузин, с которым мать будущего президента РФ познакомилась на практике в Узбекистане, а позже переехала с ним и сыном в Грузию.

"Она жила там с этим Григорием Осипашвили, который сначала принял этого мальчика. Он всем грузинам нравился. Такой маленький, такой малюсенький, светловолосый, светлоглазый... Но потом: когда начали уже рождаться дети этого Григория – он становился хуже и хуже для этого мальчика. Во-первых, они жили очень бедно. Вова часто голодал. И еще его этот Григорий очень жестоко бил. И об этом говорили все жильцы этого [поселка] Метехи. Они жалели в основном этого мальчика. Одни жалели, а другие говорили: "Ну что ж такого? Внебрачный сын. Известно, что Гога имел право так поступать", – рассказала журналистка.

Затем, как утверждает писательница, мальчика отдали на воспитание родственникам в Санкт-Петербурге – именно они сейчас официально считаются родителями Путина.

Курчаб-Редлих говорит, что новый отчим тоже сильно избивал Путина, но не из ненависти, как предыдущий, а из-за неумения по-другому воспитывать мальчика.

"Он – настоящий НКВДист. Довоенный НКВДист, сталинист абсолютный, человек, очень сильно привязанный к настоящей, самой тяжелой, коммунистической формуле. Он воспитывал этого мальчика так, как он думал, что это лучше для него", – отметила она.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube