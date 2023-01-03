Польская писательница Курчаб-Редлих: Первый отчим жестоко бил маленького Путина, и второй отчим, сталинский НКВДист, тоже его избивал

По словам Курчаб-Редлих, первым отчимом Путина стал некий Григорий Осипашвили – грузин, с которым мать будущего президента РФ познакомилась на практике в Узбекистане, а позже переехала с ним и сыном в Грузию.
"Она жила там с этим Григорием Осипашвили, который сначала принял этого мальчика. Он всем грузинам нравился. Такой маленький, такой малюсенький, светловолосый, светлоглазый... Но потом: когда начали уже рождаться дети этого Григория – он становился хуже и хуже для этого мальчика. Во-первых, они жили очень бедно. Вова часто голодал. И еще его этот Григорий очень жестоко бил. И об этом говорили все жильцы этого [поселка] Метехи. Они жалели в основном этого мальчика. Одни жалели, а другие говорили: "Ну что ж такого? Внебрачный сын. Известно, что Гога имел право так поступать", – рассказала журналистка.
Затем, как утверждает писательница, мальчика отдали на воспитание родственникам в Санкт-Петербурге – именно они сейчас официально считаются родителями Путина.
Курчаб-Редлих говорит, что новый отчим тоже сильно избивал Путина, но не из ненависти, как предыдущий, а из-за неумения по-другому воспитывать мальчика.
"Он – настоящий НКВДист. Довоенный НКВДист, сталинист абсолютный, человек, очень сильно привязанный к настоящей, самой тяжелой, коммунистической формуле. Он воспитывал этого мальчика так, как он думал, что это лучше для него", – отметила она.
Официально родителями нынешнего президента РФ считаются Владимир и Мария Путины. Однако еще в 2000-х годах распространилась информация о том, что настоящая его мать – Вера Путина, пишет грузинский портал Sova.
В 2009 году вышел фильм "Мать Путина" об этой женщине, его режиссер – Инеке Смитс, пишет "Грузия Online". Вера Путина заявляла, что готова сдать ДНК-анализ, чтобы доказать, что действительно является матерью главы Кремля.
Сейчас женщине 95 лет. В марте 2022 года журналисты грузинского канала Formula поехали в Метехи (село находится в 20 км от Гори), но женщину не нашли. Местные жители рассказали каналу, что она сейчас живет у дочери и отказалась давать комментарии СМИ. Некоторые из них помнят ее сына и подтверждают, что речь о российском президенте. Они также говорят, что к женщине какое-то время была приставлена охрана, у нее брали анализ ДНК, а иностранные делегаты наведывались в гости.
В 2016 году Курчаб-Редлих издала книгу "Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина", где рассказала альтернативную биографию Путина.