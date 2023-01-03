Польская писательница Курчаб-Редлих объяснила, почему настоящая дата рождения Путина отличается от официальной

"Почему эта разница в датах его рождения? Потому что ему сделали новую метрику из-за того, что ему нужно было [после переезда из Грузии в приемную семью] идти в первый класс. То есть эти три класса, которые он заканчивал в Грузии, – они никак не считались. Я думаю, прежде всего потому, что там же говорили на грузинском языке, а не на русском. И я думаю, что Володя вообще и очень плохо говорил на русском. И ему нужно было начинать все сначала. И чтобы это было попроще, ему сделали новую метрику. То есть у него не эта дата рождения. Он родился в 50-м году, а не в 52-м, как стоит в новой метрике", – сказала она.

По словам писательницы, в официальной биографии главы Кремля – ложь, "но эта неправда становится для малого Володи правдой, единственной правдой".

"И что он начинает узнавать в своей жизни прежде всего? Что жизнь основана на вранье. Что вся его жизнь до того – это насилие, которое он переживал от одного отца, и ленинградский отчим тоже его сильно избивал", – объяснила Курчаб-Редлих.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube