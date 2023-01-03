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Польская писательница Курчаб-Редлих объяснила, почему настоящая дата рождения Путина отличается от официальной

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Согласно официальной биографии, Путин родился в 1952 году
Согласно официальной биографии, Путин родился в 1952 году
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин родился не в 1952 году, как указано в его биографии, а в 1950-м, и детство его прошло в Грузии. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщила польская писательница и журналистка Кристина Курчаб-Редлих, которая исследовала биографию Путина.

"Почему эта разница в датах его рождения? Потому что ему сделали новую метрику из-за того, что ему нужно было [после переезда из Грузии в приемную семью] идти в первый класс. То есть эти три класса, которые он заканчивал в Грузии, – они никак не считались. Я думаю, прежде всего потому, что там же говорили на грузинском языке, а не на русском. И я думаю, что Володя вообще и очень плохо говорил на русском. И ему нужно было начинать все сначала. И чтобы это было попроще, ему сделали новую метрику. То есть у него не эта дата рождения. Он родился в 50-м году, а не в 52-м, как стоит в новой метрике", – сказала она.

По словам писательницы, в официальной биографии главы Кремля – ложь, "но эта неправда становится для малого Володи правдой, единственной правдой".

"И что он начинает узнавать в своей жизни прежде всего? Что жизнь основана на вранье. Что вся его жизнь до того – это насилие, которое он переживал от одного отца, и ленинградский отчим тоже его сильно избивал", – объяснила Курчаб-Редлих.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В официальной биографии Путина, опубликованной на сайте Кремля, о детстве в Грузии не упоминается. Кроме того, там говорится, что он родился в Ленинграде. Матерью называют там Марию Путину (Шеломову), а отцом – Владимира Путина.

Курчаб-Редлих утверждает, что у Путина есть две сестры, которые живут в Тбилиси и не общаются с политиком-родственником. По ее данным, настоящие родители Путина – Вера Путина и Платон Привалов.

Курчаб-Редлих – автор книги "Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина", изданной в 2016 году. "Я наблюдала за Путиным с 1998 года, то есть с самого начала, когда он появился. Я видела, как Путин возвращает Россию на 30–50 лет назад", – говорила она в интервью "Польскому радио" после презентации книги.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, президент, родители, Кристина Курчаб-Редлих
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