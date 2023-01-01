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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Секретная биография Путина. Издевательство жены, два отчима-садиста, сестры в Грузии, список убийств. Интервью Бацман с писательницей Курчаб-Редлих. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с польской писательницей и журналистом Кристиной Курчаб-Редлих.

Во время интервью Курчаб-Редлих говорила о:

  • своем исследовании биографии президента РФ Владимира Путина;
  • настоящих родителях Путина и том, почему они от него отказались;
  • грузинском отчиме и его жестоком отношении к Путину, том, почему мать отдала его питерским родственникам;
  • том, общался ли когда-либо Путин со своей грузинской родней;
  • "главной" жене Путина, его отношениях с первой женой Людмилой;
  • гибели Артема Боровика, которая связана с тайной биографией Путина, и том, как убивали журналиста;
  • убийствах Александра Литвиненко, журналистки Анны Политковской, политика Бориса Немцова;
  • геноциде в Чечне и многом другом.

Курчаб-Редлих родилась в 1954 году в Кракове в семье писателя Яна Курчаба. Окончила юридический факультет Ягеллонского университета в Кракове. С 1990-го по 2004 год работала корреспондентом польских изданий в России. Снимала документальные фильмы о войне в Чечне и нарушении прав человека.

За свою расследовательскую деятельность в сфере журналистики и прав человека удостоена ряда премий и номинировалась на Нобелевскую премию мира.

Издала книги "Пандрешка" о жизни современной России, "Головой о стену Кремля" о событиях, произошедших в РФ с конца 1980-х годов, и "Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина" о неизвестных фактах жизни российского президента.

Теги: Россия, Владимир Путин, Грузия, война, Кремль, Алеся Бацман, трансляция, журналисты, интервью, Кристина Курчаб-Редлих
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