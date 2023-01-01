Посол США в Украине: Похоже, Путин до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа

Бринк: Америка абсолютно уверена, что Украина победит в 2023 году Фото: ЕРА

"Невероятно. Россия холодно и трусливо напала на Украину в первые часы нового года. [Президент РФ Владимир] Путин, похоже, до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа. Америка абсолютно уверена, что Украина победит в 2023 году. Слава Украине!" – написала она.

Неймовірно. Росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Путін, схожe, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка абсолютно впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні! — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 1, 2023

31 декабря днем РФ массировано атаковала Украину, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты.

В первые часы нового 2023 года российские оккупанты атаковали Киев и область. В столице обломки российских ракет упали в Шевченковском и Днепровском районах. В целом сообщалось о 32 сбитых за ночь целях украинскими силами ПВО. В Киевской городской военной администрации отметили, что над Киевом было поражено 100% воздушных целей.

Киевскую область также атаковали дроны, был поврежден объект инфраструктуры. Всего в Украине в новогоднюю ночь было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО), сообщали 1 января в командовании Воздушных сил ВСУ.