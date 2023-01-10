Шустер: Россия должна быть лишена ядерного оружия, должны быть установлены квоты на ее вооруженные силы

"Эта империя должна распасться. Она должна быть лишена ядерного оружия, должны быть установлены квоты на ее вооруженные силы. Она показала себя в Европе абсолютно ненадежной страной, с которой невозможно иметь дела", – сказал Шустер.

Он отметил, что ядерное разоружение РФ должно стать принудительной мерой.

"Если Россия откажется это сделать, то тогда за нее это сделают другие… Да, Россия в последний момент из злости может нажать на кнопку. Но это надо учитывать. Всех людей, которые могут такое сделать, нужно нейтрализовать заранее. Это должен быть целый мозговой центр плюс диверсионные группы и много чего другого, чтобы осуществить этот процесс. Но он просто необходим – это уже все понимают", – резюмировал Шустер.

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