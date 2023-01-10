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Шустер: Россия должна быть лишена ядерного оружия, должны быть установлены квоты на ее вооруженные силы

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Шустер: Эта империя должна распасться
Шустер: Эта империя должна распасться
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия после войны с Украиной должна быть лишена ядерного статуса. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Эта империя должна распасться. Она должна быть лишена ядерного оружия, должны быть установлены квоты на ее вооруженные силы. Она показала себя в Европе абсолютно ненадежной страной, с которой невозможно иметь дела", – сказал Шустер.

Он отметил, что ядерное разоружение РФ должно стать принудительной мерой.

"Если Россия откажется это сделать, то тогда за нее это сделают другие… Да, Россия в последний момент из злости может нажать на кнопку. Но это надо учитывать. Всех людей, которые могут такое сделать, нужно нейтрализовать заранее. Это должен быть целый мозговой центр плюс диверсионные группы и много чего другого, чтобы осуществить этот процесс. Но он просто необходим – это уже все понимают", – резюмировал Шустер.

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября 2022 года о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, ядерное оружие, война России против Украины
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