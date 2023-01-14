ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Враг запустил по инфраструктуре Украины 33 ракеты, 21 из них сбили – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Враг использовал против Украины высокоточное оружие, отметили в Генштабе ВСУ
Враг использовал против Украины высокоточное оружие, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

Российские оккупанты обстреляли объекты инфраструктуры Украины тремя типами ракет. Об этом проинформировал 14 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 – по объектам критической инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что всего враг осуществил "около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и пять пусков управляемых авиационных ракет".

"Силами и средствами Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и три управляемые авиационные ракеты. Продолжается подсчет и уточнение", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Для утренней ракетной атаки на Киев, по его данным, россияне использовали зенитные управляемые ракеты С-400 (С-300) с северного направления (на север от Киева находится Беларусь).

"Всего в течение суток противник нанес три авиационных и около 50 ракетных ударов", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kXFoFrQ4rqhyTWJpzDGWqmakcYY4M3TxaevNeJyvdDGbTnhs2cJYKcDecbN3pC5Nl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины. Во время последней массированной волны запусков ракета попала в многоэтажный дом в Днепре, обрушился подъезд, известно минимум о пяти погибших. Также в стране пострадала критическая инфраструктура, часть ракет была сбита силами ПВО.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, война, Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, оборона, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, инфраструктура, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умерла актриса Инна Чурикова
Умерла актриса Инна Чурикова
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
Канье Уэст тайно женился – СМИ
Канье Уэст тайно женился – СМИ
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (240328)
2
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (98828)
3
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже (54997)
4
Тина Кароль показала фото без одежды и белья (54737)
5
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин (53449)
6
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь (41100)
7
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (39523)
8
Каменских поделилась новым фото без Потапа (35731)
 
 
 
 