Враг запустил по инфраструктуре Украины 33 ракеты, 21 из них сбили – Генштаб ВСУ

"Государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 – по объектам критической инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что всего враг осуществил "около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и пять пусков управляемых авиационных ракет".

"Силами и средствами Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и три управляемые авиационные ракеты. Продолжается подсчет и уточнение", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Для утренней ракетной атаки на Киев, по его данным, россияне использовали зенитные управляемые ракеты С-400 (С-300) с северного направления (на север от Киева находится Беларусь).

"Всего в течение суток противник нанес три авиационных и около 50 ракетных ударов", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)