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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Найдем всех причастных к этому террору". Зеленский отреагировал на ракетный удар оккупантов по многоэтажному дому в Днепре

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Зеленский пообещал оккупантам, причастным к удару по Днепру, "максимальную" ответственность
Зеленский пообещал оккупантам, причастным к удару по Днепру, "максимальную" ответственность
Фото: president.gov.ua

Украина найдет всех причастных к российскому террору. Об этом заявил в Telegram 14 января президент Украины Владимир Зеленский, комментируя российский удар ракетой по жилому многоэтажному дому в Днепре.

"Вечная память всем, чьи жизни унес русский террор! Мир должен остановить это зло", – написал он.

Зеленский проинформировал, что разбор завалов в Днепре продолжается, все службы работают.

"Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", – заверил Зеленский.

Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о пяти погибших и 27 раненых в результате этого удара. Продолжаются разбор завалов и спасательные работы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал после ракетного удара по жилому дому в Днепре изгнать Россию из Совета Безопасности ООН.

Контекст:

По словам Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала сентября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. Всего с сентября 2022 года Россия осуществила по инфраструктуре Украины 12 массированных ракетных атак (с учетом 14 января) и 14 массированных атак с применением дронов-камикадзе.

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