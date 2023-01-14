"Найдем всех причастных к этому террору". Зеленский отреагировал на ракетный удар оккупантов по многоэтажному дому в Днепре

Зеленский пообещал оккупантам, причастным к удару по Днепру, "максимальную" ответственность Фото: president.gov.ua

"Вечная память всем, чьи жизни унес русский террор! Мир должен остановить это зло", – написал он.

Зеленский проинформировал, что разбор завалов в Днепре продолжается, все службы работают.

"Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", – заверил Зеленский.

Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о пяти погибших и 27 раненых в результате этого удара. Продолжаются разбор завалов и спасательные работы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал после ракетного удара по жилому дому в Днепре изгнать Россию из Совета Безопасности ООН.