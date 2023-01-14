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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Одесской областью ПВО сбила четыре ракеты, одна попала в объект критической инфраструктуры – глава ОВА

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Марченко поблагодарил подразделения ПВО
Марченко поблагодарил подразделения ПВО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

14 января во время массированной ракетной атаки российских войск на территорию Украины над Одесской областью сбили четыре крылатые ракеты РФ, сообщил в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

"Сегодня во время вражеского массированного ракетного удара средствами противовоздушной обороны над Одесской областью были сбиты четыре крылатых ракеты. Одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры, есть повреждения", – написал он.

По данным главы ОВА, пострадавших нет.

"Подразделения ПВО в очередной раз показали свою отличную работу. Благодарю их за защиту наших жителей. В других областях были попадания в объекты энергетической инфраструктуры. В Днепре ракета попала в многоэтажку", – отметил Марченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, ПВО, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, Максим Марченко
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