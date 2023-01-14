Над Одесской областью ПВО сбила четыре ракеты, одна попала в объект критической инфраструктуры – глава ОВА

"Сегодня во время вражеского массированного ракетного удара средствами противовоздушной обороны над Одесской областью были сбиты четыре крылатых ракеты. Одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры, есть повреждения", – написал он.

По данным главы ОВА, пострадавших нет.

"Подразделения ПВО в очередной раз показали свою отличную работу. Благодарю их за защиту наших жителей. В других областях были попадания в объекты энергетической инфраструктуры. В Днепре ракета попала в многоэтажку", – отметил Марченко.

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