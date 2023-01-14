В Молдове обнаружили обломки ракеты после атаки РФ по Украине 14 января

Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдовы Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova / Facebook

"Из-за обстрелов Украины [пограничная полиция] реализовала план действий на чрезвычайные ситуации и увеличила количество полицейских патрулей на границе с Украиной, наблюдая за воздушным пространством и зеленой полосой границы с Украиной", — говорится в сообщении.

Это уже третий случай, когда во время масштабных ракетных обстрелов Украины в Молдове падают обломки ракет, сообщила пресс-служба.