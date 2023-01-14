В Молдове обнаружили обломки ракеты после атаки РФ по Украине 14 января

"Из-за обстрелов Украины [пограничная полиция] реализовала план действий на чрезвычайные ситуации и увеличила количество полицейских патрулей на границе с Украиной, наблюдая за воздушным пространством и зеленой полосой границы с Украиной", — говорится в сообщении.
Это уже третий случай, когда во время масштабных ракетных обстрелов Украины в Молдове падают обломки ракет, сообщила пресс-служба.
Во время атаки России по Украине 5 декабря в Молдове также упала неразорвавшаяся ракета, ее в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью обнаружили пограничники, проинформировало МВД Молдовы. СМИ указали, что упала ракета типа С-300. Тогда президент Молдовы Майя Санду после ракетной атаки РФ призвала усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, а пограничная полиция открыла уголовное дело.
Первый раз российская ракета упала на севере Молдовы 31 октября.