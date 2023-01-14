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В Молдове обнаружили обломки ракеты после атаки РФ по Украине 14 января

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Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдовы
Это уже третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдовы
Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova / Facebook

В Молдове в Бричанском районе, который граничит с Украиной, пограничники обнаружили обломки ракеты после массированной атаки РФ по Украине 14 января. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Молдовы.

"Из-за обстрелов Украины [пограничная полиция] реализовала план действий на чрезвычайные ситуации и увеличила количество полицейских патрулей на границе с Украиной, наблюдая за воздушным пространством и зеленой полосой границы с Украиной", — говорится в сообщении.

Это уже третий случай, когда во время масштабных ракетных обстрелов Украины в Молдове падают обломки ракет, сообщила пресс-служба.

https://www.facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM/posts/542567011232612

Контекст:

Во время атаки России по Украине 5 декабря в Молдове также упала неразорвавшаяся ракета, ее в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью обнаружили пограничники, проинформировало МВД Молдовы. СМИ указали, что упала ракета типа С-300. Тогда президент Молдовы Майя Санду после ракетной атаки РФ призвала усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, а пограничная полиция открыла уголовное дело.

Первый раз российская ракета упала на севере Молдовы 31 октября.

Теги: Украина, Молдова, полиция, граница, пограничники, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракета
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