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В Молдове открыли уголовное дело после падения ракеты во время атаки России по Украине 5 декабря

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Во время атаки России по Украине 5 декабря в Молдове упала неразорвавшаяся ракета
Во время атаки России по Украине 5 декабря в Молдове упала неразорвавшаяся ракета
Фото: Moldova Liberă / Facebook

Пограничная полиция Молдовы возбудила уголовное дело после падения ракеты в Бричанах недалеко от границы с Украиной 5 декабря.

Об этом 6 декабря сообщается в Facebook МВД Молдовы.

"Пограничная полиция завела уголовное дело, которое, в соответствии с законом, передадут в прокуратуру", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что правоохранители расширили территорию поисков и нашли еще несколько обломков ракеты, обнаруженной накануне пограничниками.

https://www.facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM/posts/pfbid02aBLrKc1uWPga7DB1TM3vXhhfCZvJQdsKr9Yp6VCjW17fvNetPaj9aRJ6mSXMaNQJl

Контекст:

Во время атаки России по Украине 5 декабря в Молдове упала неразорвавшаяся ракета, ее в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью обнаружили пограничники, проинформировало МВД Молдовы. СМИ указали, что упала ракета типа С-300.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко отметил, что в аграрное предприятие в Молдове попала российская ракета.

Это "еще одна демонстрация того, как война России против Украины влияет на безопасность Молдовы", подчеркнули в МИД страны.

Президент Молдовы Майя Санду после ракетной атаки РФ призвала усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

Российский террор угрожает безопасности не только Украины, но и соседних стран, прокомментировали инцидент с ракетой в Молдове в украинском МИД.

Ранее, 31 октября, в МВД Молдовы сообщили, что на севере страны в районе северной окраины населенного пункта Наславча упала российская ракета, сбитая ПВО Украины.

Теги: МВД, Молдова, прокуратура, полиция, пограничники, правоохранители, война России против Украины, ракета, уголовное дело
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