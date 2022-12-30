Молдове нечего обсуждать со страной-агрессором – Санду о переговорах с Россией

Она отметила, что отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией зашли в тупик после военного вторжения РФ в Украину в этом году, и назвала нападки со стороны Кремля угрозами.

"К сожалению, это инструменты Российской Федерации: угрозы, попытки запугать другие страны. То, что мы видим в Украине, в целом очень серьезно. Когда мы пришли в правительство, мы сказали, что хотим конструктивных отношений с Российской Федерацией. Но после того, как началась эта война, какие могут быть отношения с агрессором, с государством, со страной, которая убивает своих соседей?" – заявила Санду.

На вопрос, планирует ли она визит в Российскую Федерацию или переговоры с официальными лицами в Москве, президент ответила, что ей "нечего обсуждать с государством-агрессором".