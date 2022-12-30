Молдове нечего обсуждать со страной-агрессором – Санду о переговорах с Россией

Она отметила, что отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией зашли в тупик после военного вторжения РФ в Украину в этом году, и назвала нападки со стороны Кремля угрозами.
"К сожалению, это инструменты Российской Федерации: угрозы, попытки запугать другие страны. То, что мы видим в Украине, в целом очень серьезно. Когда мы пришли в правительство, мы сказали, что хотим конструктивных отношений с Российской Федерацией. Но после того, как началась эта война, какие могут быть отношения с агрессором, с государством, со страной, которая убивает своих соседей?" – заявила Санду.
На вопрос, планирует ли она визит в Российскую Федерацию или переговоры с официальными лицами в Москве, президент ответила, что ей "нечего обсуждать с государством-агрессором".
Президент Молдовы Майя Санду неоднократно говорила о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
В сентябре Санду заявила, что незаконное присутствие войск РФ в Приднестровском регионе увеличивает риски для безопасности Молдовы. НАТО наращивает помощь Молдове на фоне угрозы из России, сказала Санду в декабре.
Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, пострадала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии, а в ноябре произошли масштабные отключения.
21 ноября Санду заявила, что из-за российской агрессии против Украины под угрозой оказалась евроинтеграция Молдовы.